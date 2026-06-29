Moment aniversar la Baza 71 Aeriană: Mitropolitul Andrei a sfințit un ansamblu monumental dedicat eroilor aerului

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a sfințit un ansamblu monumental dedicat eroilor aerului la Baza 71 Aeriană din Câmpia Turzii.

Evenimentul, care a avut loc la finalul săptămânii trecute, a fost prilejuit de Ziua Drapelului Național și de aniversarea a 44 de ani de la înființarea bazei.

Ansamblul este format din trei monumente simbolice pentru baza din Câmpia Turzii: bustul generalului Emanoil M. Ionescu (1893-1949), un monument închinat memoriei eroilor aviatori și o troiță de lemn.

„Prin aceste trei elemente monumentale, am încercat să surprindem cele trei coordonate care definesc misiunea unui militar aviator. Astfel, bustul generalului Emanoil Ionescu se identifică cu onoarea și fidelitatea față de patrie, troița cu credința care dă curaj, iar obeliscul cu vultur este simbolul înălțimilor pe care le scrutează cei care aleg cariera în aviație și care oferă atât libertate și măreție, cât și nenumărate provocări”, a declarat preotul Bazei 71 Aeriene, părintele Sorin-Ioan Medrea.

Momente de recunoștință

După slujba de binecuvântare, Mitropolitul Andrei i-a încurajat pe militari în activitatea pe care o desfășoară.

„La acest moment aniversar, noi vă dorim ca domniile voastre, care slujiți această bază, să fiți sănătoși, să vă fie ocrotite familiile și să aveți parte de zile frumoase și bune!”.

În semn de recunoaștere a meritelor depuse în cultivarea relațiilor dintre Biserica Ortodoxă Română şi Armata României, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a acordat comandantului Bazei 71 Aeriene de la Câmpia Turzii, general de flotilă aeriană Cătălin Eugen Micloș, „Crucea Transilvană” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Totodată, locțiitorul de comandant al Bazei 71 Aeriene, comandor Dumitru-Călin Hulea, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru mireni.

Evenimentul s-a încheiat cu vizitarea de către oaspeți a zonei operaționale unde a fost prezentată o expoziție statică cu aeronave militare și tehnică specifică, după care a avut loc un exercițiu aviatic.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim