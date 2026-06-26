Ziua Drapelului Național este serbată în data de 26 iunie

Ziua Drapelului Național este serbată anual în data de 26 iunie, zi în care, în 1848, guvernul revoluționarilor pașoptiști a decretat tricolorul ca simbol național.

Drapelul, stema, sigiliul, imnul „Deșteaptă-te române” și Ziua Națională 1 Decembrie sunt simbolurile noastre naționale, conform Art. 12 din Constituția României.

Același articol stabilește forma și culorile drapelului național: „Este tricolor; culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare, începând de la lance: albastru, galben, roșu”.

Prima reunire a celor trei culori, ca benzi separate de culoare, nu ca simbol vexilologic al principatului Țării Românești, ci al unităților miliției pământene și al navelor comerciale, datează din 1834, în timpul domniei primul domnitor regulamentar al Țării Românești Alexandru Dimitrie Ghica.

Mai multe detalii despre istoria tricolorului pot fi consultate aici.

Legea care prevede ca data de 26 iunie să fie sărbătoarea Drapeului Național a fost aprobată în anul 1998.

Potrivit legii, Ziua Drapelului Național poate fi marcată marcată de autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne.

Ziua Drapelului sărbătorită în țară

Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită vineri de la ora 10:00, printr-o ceremonie care va avea loc în Piața Tricolorului, zona Palatului Cercului Militar Național din Capitală, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării Naționale.

În cadrul evenimentului, Drapelul Național va fi binecuvântat de un preot militar și va fi ridicat pe catargul din piață, în acordurile Imnului Național.

Cu ocazia Zilei Drapelului Național, militarii răniți din echipa Invictus România vor marca evenimentul printr-o ascensiune pe Vârful Parângul Mare. Această inițiativă va culmina cu desfășurarea unui drapel național, de aproximativ 100 m, de către militari, voluntari Invictus și civili, simbolizând unitatea națională, precizează Ministerul Apărării Naționale.

Ceremonii similare vor avea loc în garnizoanele din țară.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene