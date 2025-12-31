Mitropolitul Petru i-a îndemnat pe credincioșii din Basarabia să aibă grijă de viața duhovnicească

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, i-a îndemnat sâmbătă pe credincioși să acorde o atenție sporită vieții duhovnicești, subliniind importanța pregătirii lăuntrice, a spovedaniei și a împărtășirii cu Sfintele Taine.

Mitropolitul Basarabiei a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Boghenii Vechi, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Slujirea s-a desfășurat în duhul rânduielilor liturgice specifice Mitropoliei Basarabiei, care folosește calendarul nerevizuit.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța Postului Nașterii Domnului ca timp de pregătire lăuntrică pentru întâmpinarea praznicului Întrupării Mântuitorului, accentuând nevoia de rugăciune, pocăință și fapte bune.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Petru a apreciat râvna și jertfelnicia comunității locale pentru păstrarea și înfrumusețarea lăcașului de cult.

Mitropolitul Petru a acordat părintelui paroh Serghei Pascari distincția onorifică „Crucea Centenarului” din partea Preafericitului Părinte Daniel, pentru activitatea sa pastorală rodnică.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei