Omul poate avea multe și să fie gol lăuntric: Mitropolitul Antonie, despre tânărul bogat

„Omul poate avea multe și, totuși, să fie gol lăuntric”, a subliniat duminică Mitropolitul Antonie al Basarabiei despre tânărul bogat, în Parohia „Tuturor Sfinților Români” din orașul Florești, Republica Moldova.

„Omul poate avea multe și, totuși, să fie gol lăuntric”, a subliniat duminică Mitropolitul Antonie despre tânărul bogat, în Parohia „Tuturor Sfinților Români” din orașul Florești, Republica Moldova.

Pornind de la Evanghelia Duminicii a 12-a după Rusalii, Înaltpreasfinția Sa a explicat că adevărata bogăție a omului se măsoară prin relația sa cu Dumnezeu, nu prin bunurile pe care le deține.

Mitropolitul Basarabiei a arătat că problema tânărului nu consta în faptul că era bogat, ci în legătura sa lăuntrică față de avere: „Adevărata problemă a tânărului nu era mulțimea bunurilor, ci robia lăuntrică față de acestea”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Deși împlinise poruncile și își dorea viața veșnică, el nu a găsit puterea să se despartă de lucrurile pământești. A plecat întristat, fiindcă dorința de a-L urma pe Hristos era mai slabă decât legătura sa cu averea”.

Adevărata piedică în urmarea lui Hristos

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a atras atenția că fiecare persoană poate avea propriul „avut” de care se desprinde cu dificultate, care nu se limitează la bani sau proprietăți, ci poate lua forma mândriei, dorinței de întâietate, resentimentului, nevoii de apreciere sau a unei plăceri transformate în patimă.

Totodată, Mitropolitul Basarabiei a amintit exemplul Sfântului Apostol Pavel, care avea motive de prestigiu și încredere în statutul său înainte de întâlnirea cu Hristos. După convertire, a înțeles însă că toate aceste avantaje își pierd valoarea în fața cunoașterii lui Dumnezeu.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinția Sa l-a felicitat pe părintele Marian-Cozmin Grigore, parohul comunității și protopop de Soroca și Florești, pentru activitatea pastorală și pentru grija față de credincioși.

În semn de apreciere pentru lucrarea misionară și contribuția la promovarea valorilor spirituale, preotul a primit distincția omagială „Crucea Centenarului”.

La rândul său, părintele Marian-Cozmin Grigore a mulțumit Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, iar în numele comunității i-a oferit o icoană cu Maica Domnului.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Basarabiei