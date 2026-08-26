Mitropolitul Antonie a participat la ședința solemnă dedicată celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova

Mitropolitul Antonie al Basarabiei a participat miercuri la ședința solemnă dedicată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, desfășurată la sediul Președinției de la Chișinău.

La momentul aniversar au fost prezenți Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, deputați ai primului Parlament care au votat Declarația de Independență în 27 august 1991, membri ai actualului Parlament și ai Guvernului, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic, cultelor religioase și instituțiilor publice.

Reuniunea a avut loc în sala în care a fost adoptat actul prin care Republica Moldova și-a proclamat independența.

În cadrul manifestării au fost evocate etapele care au precedat momentul istoric și aspirațiile societății moldovenești de la începutul anilor 1990.

Aniversarea a reprezentat un prilej de reflecție asupra responsabilității generațiilor actuale de a păstra valorile și libertățile dobândite în urmă cu 35 de ani.

Dialog și cooperare

Cu prilejul participării la momentul festiv, Mitropolitul Antonie a avut o discuție cu Înaltpreasfințitul Părinte Vladimir, Mitropolitul Chișinăului.

Cei doi ierarhi și-au exprimat disponibilitatea de a continua comunicarea directă și de a identifica modalități pentru aprofundarea dialogului.

Demersul este prezentat în contextul preocupării pentru buna înțelegere dintre comunitățile bisericești și pentru cultivarea unui climat de pace și responsabilitate în societate.

La manifestare a participat și Episcopul Anton Coșa al Diecezei Romano-Catolice de Chișinău. Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a evidențiat colaborarea dintre cele două structuri bisericești care își desfășoară activitatea în Republica Moldova, în special în domeniul social-filantropic.

La finalul ședinței solemne, Mitropolitul Basarabiei a dialogat cu oficiali ai statului, membri ai corpului diplomatic și reprezentanți ai unor instituții și organizații, reafirmând disponibilitatea de a contribui la binele societății prin dialog și slujirea comunității.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei