Mitropolitul Andrei a sfințit două capele în județul Bistrița-Năsăud

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit marți capelele mortuare din localitățile Mijlocenii Bârgăului și Mogoșeni, județul Bistrița-Năsăud.

Evenimentele au început la Mijlocenii Bârgăului, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat slujba Sfeștaniei pentru noua capelă construită.

Pentru activitatea administrativă și pastorală, părintele paroh Mihai Moldovan a fost hirotesit iconom stavrofor. Totodată, oficialitățile locale au fost onorate cu distincții pentru implicarea în realizarea proiectului.

Activitatea a continuat în localitatea Mogoșeni, unde Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a binecuvântat cea de-a doua capelă mortuară.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a felicitat pe toți cei implicați în viața și activitățile comunității și a oferit distincții celor care au susținut lucrările. Părintele paroh Alin Toader Carafa a fost hirotesit sachelar.

La slujbele de binecuvântare au participat și membri ai autorității județene, în frunte cu prefectul județului Bistrița-Năsăud, Teofil Cioarbă.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului