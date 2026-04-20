Mărturisirea lui Toma a confirmat realitatea Învierii, explică Arhiepiscopul Varsanufie

„Mărturisirea lui Toma a confirmat realitatea Învierii într-un mod concret și personal”, a subliniat Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului, duminică, în Parohia Amărăști.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a explicat că experiența Sfântului Apostol Toma nu trebuie înțeleasă ca o simplă îndoială, pentru că întâlnirea „cu Mântuitorul Hristos Cel Înviat se transformă în mărturisire de credință deplină”.

„El a căutat o experiență directă, o întâlnire nemijlocită, iar Mântuitorul Hristos a răspuns acestei căutări prin oferirea trupului Său, care păstra semnele răstignirii. Astfel, Toma a devenit martor al identității dintre Cel răstignit și Cel înviat”.

Atitudinea Mântuitorului față de Toma este una a iubirii lucrătoare, în căutarea sa de dovezi mai sensibile, iar „Hristos Domnul Cel Înviat nu l-a respins, ci i-a oferit ceea ce ceruse, spre întărirea tuturor”.

Puterea mărturisirii

„Îndoiala a devenit prilej de revelație”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, evidențiind că atingerea rănilor Mântuitorului confirmă realitatea Învierii.

„Această continuitate a risipit orice interpretare simbolică sau iluzorie a Învierii. Sfântul Ioan Gură de Aur învață că Toma, prin atingere, a adeverit nu doar Învierea, ci și realitatea trupului Celui răstignit”.

„Adeverirea a izvorât în inima sa mărturisirea dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu Cel Înviat: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”. În acest sens, Sfântul Chiril al Alexandriei sublinia că Toma nu L-a numit doar Domn, ci și Dumnezeu, arătând că Cel Ce a înviat din morți este de aceeași ființă cu Tatăl”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, ierarhul a arătat că această mărturisire nu rămâne un fapt izolat, ci devine parte a vieții liturgice și eclesiale, fiind reluată permanent în experiența oamenilor: „Întâlnirea cu Dumnezeu este un act de cunoaștere, de vedere duhovnicească. Ea nu lasă omul neschimbat, ci îl transfigurează după chipul Celui cunoscut”.

Arhiepiscopul Râmnicului a încheiat prin a evidenția că mărturisirea Apostolului Toma are valoare pentru toți credincioșii, deoarece „a vindecat rănile necredinței tuturor”.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului