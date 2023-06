Mărturia ortodocșilor la Tallinn: Delegația română a participat la liturghie alături de Patriarhul Ecumenic

Delegația Bisericii Ortodoxe Române la Adunarea Generală a Conferinței Bisericilor Europene (CEC) a participat duminică la liturghia oficiată în Biserica Ortodoxă „Sf. Simeon și Ana” din Tallinn, Estonia, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Mitropolitului Ștefan de Tallinn și toată Estonia (Patriarhia Ecumenică).

„Este o binecuvântare și o bucurie pentru noi toți să participăm la această Sfântă Liturghie, ca o comunitate de frați și surori ortodocși, în timpul Adunării Generale a Conferinței Bisericilor Europene, unde suntem invitați să ne demonstrăm prezența fermă și să ne declarăm cu fervoare mărturia”, a spus Patriarhul Bartolomeu în cuvântul său.

„În abordarea provocărilor fără precedent cu care se confruntă lumea noastră în prezent și în viitor, nu putem rămâne indiferenți sau izolați. Nu putem evita întâlnirea și slujirea aproapelui nostru, „cel mai mic dintre frații și surorile noastre” (Mt 25. 40), în care Îl vedem pe Hristos Însuși. Desigur, aceasta înseamnă în primul rând să lucrăm împreună ca și creștini ortodocși”.

După liturghie, Patriarhul Ecumenic s-a adresat Adunării Generale a Conferinței Bisericilor Europene (CEC).

Here’s something you don’t hear everyday: the megalynarion to the Theotokos (It is truly meet) in Estonian.

The liturgy was part of the #cecassembly. pic.twitter.com/WXoCeQEV3T

— Aurelian Iftimiu (@AurelianNicolae) June 18, 2023