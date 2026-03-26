Mănăstirea Nera și-a serbat hramul secundar: Rugăciunea se îmbină în chip armonios cu munca

Mănăstirea Nera din județul Caraș-Severin și-a sărbătorit miercuri hramul secundar închinat Praznicului Bunei Vestiri. Este cea mai mare din Episcopia Caransebeșului.

Slujba a fost săvârșită în paraclisul mănăstirii de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului în prezența obștii monahale și a numeroșilor pelerini veniți la sărbătoare.

Preasfinția Sa a evidențiat participarea numeroasă a credincioșilor: „Ne-am bucurat de prezența multor credincioși care au venit la acest hram secundar al Mănăstirii Nera”.

„Aici se nevoiesc în jur de 100 de maici și surori, slujesc 3 preoți. De fiecare dată când este slujbă vin foarte mulți credincioși doritori de rugăciune intensă, doritori de liniște și pace sufletească”, a declarat pentru Trinitas TV Preasfințitul Părinte Lucian.

Rugăciunea se îmbină cu munca

Episcopul Caransebeșului a amintit și lucrările desfășurate la așezământul monahal: „Am văzut că în ultimele luni au început lucrările de amenajare a curții interioare a acestei mănăstiri. De asemenea, sperăm să putem târnosi paraclisul în care astăzi am săvârșit Sfânta Liturghie”.

„Știm cu toții că la Nera, rugăciunea se îmbină în chip armonios cu munca”, a afirmat Preasfinția Sa, amintind și de existența unui laborator de produse naturiste și a atelierelor de ceramică.

Dumnezeu rămâne lângă noi

Stareța mănăstirii, monahia Dositeia Constantin, a vorbit despre semnificația praznicului: „Buna Vestire este întotdeauna încărcată de semnificații actuale. Traversăm o perioadă în care putem vorbi de o adevărată pandemie de vești rele”.

„Prin urmare, este nevoie să ne oferim ancore și să ne agățăm de faptul că Dumnezeu s-a făcut om pentru noi, Dumnezeu rămâne lângă noi, luptă pentru noi și moare pentru noi, pentru ca moartea să nu aibă ultimul cuvânt”, a subliniat maica stareță.

Mănăstirea Nera a fost înființată în anul 1994. În anul 2007 Preasfinţitul Părinte Lucian a pus piatra de temelie la paraclisul mănăstirii cu hramul Buna Vestire. Lăcașul de cult a fost sfințit în anul 2014.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului