Mănăstirea Antim și o mănăstire din Georgia reprezentate pe o monedă aniversară emisă de BNR

Banca Națională a României a anunțat săptămâna trecută că a emis o monedă aniversară pe care sunt reprezentate Mănăstirea Antim și o mănăstire din Georgia.

Moneda este din aliaj de cupru patinat și are diametrul de 60 mm. Pe una din fețe este reprezentată biserica Mănăstiri Antim, ctitorită de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, georgian de origine, iar pe cealaltă față este reprezentată biserica Mănăstirii Jvari din Mtskheta, Georgia.

Emisiunea numismatică marchează 30 de ani de la restabilirea relațiilor diplomatice dintre Georgia și România și a fost o inițiativă a Ambasadei Georgiei la București.

Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul a fost luat rob de otomani și ulterior răscumpărat de Patriarhul Ierusalimului, Dositei Notara, care l-a și tuns în monahism.

A devenit Episcop al Râmnicului și apoi Mitropolit al Țării Românești, timp în care a tipărit numeroase cărți de cult în limbile vorbite de popoarele ortodoxe din Imperiul Otoman, contribuind astfel la consolidarea Ortodoxiei în limbile arabă, greacă și slavonă, dar și la unificarea limbii române literare.

Marking the 30 years of restoration of diplomatic relations between Georgia & Romania, we have launched an anniversary medal. 🤝

One side of the medal presents Jvari Monastery of Mtskheta 🇬🇪, and the other side illustrates the Antim Monastery of Bucharest 🇷🇴.@emb_geo pic.twitter.com/GmKEx2v4ND

