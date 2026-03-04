Luna pentru Viață la Craiova și Tg. Jiu: Tinerii din Biserică strâng fonduri în sprijinul mamelor și copiilor

Asociațiile de tineret din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei au început Luna pentru Viață cu o serie de activități social-filantropice și culturale.

Voluntarii filialelor din Craiova și Tg. Jiu ale Asociației Studenților Creștin-Ortodocși din România (ASCOR) și voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Români (ATOR) din Craiova au organizat târguri caritabile în beneficiul mamelor și copiilor, vizite în centre sociale și conferințe și întâlniri tematice.

Conferințe și târguri de mărțișoare și de prăjituri la Craiova și Tg. Jiu

În perioada 6 februarie – 1 martie, voluntarii ASCOR Craiova au desfășurat Târgul de Prăjituri „Dulce pentru suflet” la Bisericile „Madona Dudu”, „Sfânta Treime” și „Sfântul Calinic” din oraș, urmând ca fondurile obținute să fie direcționate către sprijinirea femeilor din maternitățile din Craiova în timpul Lunii pentru Viață.

Voluntarii asociației au organizat și târguri de mărțișoare la bisericile „Madona Dudu” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, urmând ca donațiile strânse să susțină activitățile dedicate protejării și promovării vieții.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox, ASCOR Craiova a organizat o conferință dedicată familiei creștine, susținută de Părintele Lector Ion Resceanu, iar în Duminica Ortodoxiei, la Paraclisul Mitropolitan „Madona Dudu” a avut loc o conferință susținută de Arhid. Ionel Ungureanu, conferențiar universitar.

În perioada 25 februarie – 1 martie, ASCOR Târgu Jiu și Consiliul Elevilor Gorj au organizat târguri de mărțișoare la mallul din oraș, precum și la parohiile „Sfânta Treime” și „Sfinții Apostoli” din municipiu.

Vizită la un centru pentru vârstnici din Craiova

Membrii ATOR Craiova au vizitat, în data de 1 martie, Centrul de bătrâni „Sfânta Maria” din Craiova, unde au oferit beneficiarilor câte o floare și un cadou simbolic, petrecând momente de comuniune și desfășurând activități de socializare.

În data de 2 martie, tinerii au fost prezenți la Grădinița din cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Gheorghe” din Craiova, unde, împreună cu cei mici, au realizat felicitări dedicate zilei de 8 martie, menite să aducă bucurie și recunoștință mamelor și bunicilor.

În Luna pentru Viață, tinerii membri ai asociațiilor bisericești desfășoară și acțiuni de informare și dialog în comunitate, subliniind importanța ocrotirii vieții începând de la concepție și a solidarității creștine cu familiile și femeile însărcinate.

Despre Luna pentru Viață

Luna pentru Viață este o serie de manifestări culturale, educaționale, sportive și caritabile desfășurate pe tot parcursul lunii martie, prin care se promovează nevoia de sprijin pentru femeile însărcinate și copiii nenăscuți.

Luna pentru Viață culminează cu Marșul pentru Viață, eveniment organizat anul acesta în numeroase localități din România și Republica Moldova în jurul datei de 28 martie, sâmbăta cea mai apropiată de sărbătoarea Bunei Vestiri.

Tema din acest an a Lunii și Marșului pentru Viață este „Solidaritate pentru amândoi”.

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Foto credit: Mitropolia Olteniei