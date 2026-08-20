Locuitorii din Săcele, jud. Brașov, au marcat 110 ani de la intrarea trupelor române în Ardeal, în Primul Război Mondial

Locuitorii municipiului Săcele din județul Brașov au marcat marți 110 ani de la intrarea trupelor române în Ardeal, în timpul Primului Război Mondial.

La manifestarea comemorativă au participat reprezentanți ai autorităților locale, cadre militare și veterani.

Ceremonia a avut loc la monumentul din Pasul Bratocea din Munții Ciucaș, situat la o altitudine de 1267 de metri.

În cadrul manifestării a fost oficiată o slujbă pentru pomenirea eroilor și au fost depuse coroane de flori.

Memoria eroilor trebuie păstrată vie

Primarul municipiului Săcele, Virgil Popa, a subliniat semnificația locului ales pentru comemorare și datoria de a transmite generațiilor viitoare memoria celor care au luptat pentru țară.

„Astăzi, ne-am reunit la Pasul Bratocea, într-un loc cu o puternică încărcătură istorică, pentru a comemora 110 ani de la intrarea trupelor române în Ardeal, în timpul Primului Război Mondial”, a transmis edilul într-o postare pe Facebook.

Virgil Popa a evidențiat caracterul solemn al manifestării, arătând că momentul reprezintă „un moment de recunoștință și respect pentru eroii care și-au sacrificat viața pentru țară și pentru idealul de unitate națională”.

„La 110 ani distanță, avem datoria să păstrăm vie memoria celor care au luptat pentru România și să transmitem generațiilor viitoare respectul pentru istoria și valorile neamului nostru”.

România a intrat în Primul Război Mondial în august 1916, iar în timpul campaniei din acel an Săcele a fost prima localitate din Ardeal în care au intrat trupele române.

Foto credit: Facebook / Virgil Popa