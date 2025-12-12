Un deceniu de dialog pentru pace în Balcani: Liderii creștini și musulmani s-au întâlnit în Iordania

Lideri religioși creștini și musulmani din Balcani și Orientul Mijlociu s-au reunit marți în Regatul Hașemit al Iordaniei, cu prilejul marcării a zece ani de la lansarea Procesului Aqaba, o inițiativă internațională dedicată promovării dialogului interreligios și a coexistenței pașnice.

Conferința internațională „Procesul Aqaba – dialogul balcanic interreligios” a avut loc în apropierea locului Botezului Domnului. Evenimentul a fost organizat de Majestatea Sa Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, împreună cu Excelența Sa Edi Rama, Prim-ministrul Republicii Albania.

Reuniunea s-a desfășurat sub genericul „Punți între oameni: promovarea înțelegerii pentru o coexistență pașnică” și a reunit numeroși lideri religioși de prim rang.

Din partea Bisericilor Ortodoxe au participat Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului, Patriarhul Ioan al X-lea al Antiohiei, Patriarhul Porfirie al Serbiei, Arhiepiscopul Ioan al Tiranei, Durresului și al Întregii Albanii, precum și reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe din România, Bulgaria și din Macedonia de Nord.

Au participat, de asemenea, și Eminența Sa Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul Latin al Ierusalimului, precum și importanți lideri musulmani din Balcani și Orientul Mijlociu, potrivit presei din Albania.

Responsabilitate comună

Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

În mesajul transmis în cadrul conferinței, Înaltpreasfinția Sa a subliniat necesitatea imperativă a promovării păcii și a libertății religioase ca fundament al securității și al coexistenței într-o societate marcată de pluralism cultural și confesional.

Totodată, a evidențiat responsabilitatea comună a liderilor religioși de a mărturisi valoarea sacră a vieții și de a contribui activ la construirea unei culturi a dialogului și a bunei colaborări.

Un viitor mai sigur

Participanții au discutat modalități concrete de încurajare a dialogului interreligios, de prevenire a extremismului și de consolidare a respectului reciproc între comunități, subliniind că unitatea în spiritul responsabilității și al solidarității reprezintă cheia unui viitor mai sigur pentru popoarele din Balcani, Orientul Mijlociu și restul Europei.

În cadrul programului, delegațiile au vizitat situl arheologic al Botezului Domnului de pe râul Iordan și alte obiective religioase din zonă.

Inițiat în urmă cu zece ani de Regele Abdullah al II-lea, Procesul Aqaba este o platformă internațională de promovare a păcii interetnice și interreligioase. Potrivit Casei Regale a Iordaniei, inițiativa își propune să îmbunătățească coordonarea, cooperarea și schimbul de expertiză între diverse părți regionale și internaționale în combaterea extremismului.

Sursă foto: Arhiepiscopia Târgoviștei