Kievul nu mai recunoaște limba „moldovenească”. Premierul român menționează bisericile, dar nu și școlile românești

Autoritățile de la Kiev au recunoscut miercuri limba română drept limba oficială a minorității române din Ucraina. Anunțul a fost făcut de premierul Marcel Ciolacu la finalul ședinței comune de la Kiev a guvernelor României și Ucrainei. Premierul a vorbit de libertatea preoților de a sluji în limba română, dar nu a menționat și educația în limba română.

Desemnarea limbii române ca limbă oficială a minorității române din țara vecină are loc în contextul obligaţiei îndeplinirii de către Ucraina a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, unul dintre criterii referindu-se şi la drepturile minorităţilor naţionale.

„La fel de important cred că este să ne asigurăm că preoţii români ortodocşi vor oficia în continuare serviciile religioase în limba română. Libertatea religioasă este un drept fundamental, iar păstrarea identităţii religioase şi a limbii de slujire sunt principii fundamentale pentru orice societate”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

Președintele Iohannis a salutat decizia pe rețeaua socială X.com, unde a numit limbajul moldovenesc drept unul „artificial”.

I welcome the step taken today by 🇺🇦Govt. in implementing the understanding on the issue of so-called “Moldovan” artificial language I reached with President @ZelenskyyUa last week in Bucharest.Important step for building a strong strategic partnership btw 🇷🇴&🇺🇦 states&societies.

