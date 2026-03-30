Slava nu se cere, ci se primește ca dar, în măsura în care omul se împărtășește de sfințenie, explică IPS Varsanufie

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a subliniat că „slava nu se cere, ci se primește ca dar, în măsura în care omul se împărtășește de sfințenie”.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Parohia Nițulești din județul Vâlcea.

Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului a explicat că cererea fiilor lui Zevedeu exprimă, pe de o parte, dorința de a participa la slava dumnezeiască, dar și o neînțelegere a modului în care aceasta se dobândește.

„Cererea lor exprimă o dorință de a participa la slava divină, dar și o neînțelegere a modului în care această slavă se dobândește, fapt pentru care Fiul lui Dumnezeu le-a spus: Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care îl beau Eu (Marcu 10, 38)”.

Răspunsul Mântuitorului arată adevăratul sens al dobândirii slavei: „Prin aceasta, Mântuitorul relevă faptul că drumul către slavă trece prin suferință, smerenie și jertfă”.

Slava se dobândește prin smerenie și pocăință

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a evidențiat importanța smereniei și a curăției inimii, ca temelie a primirii harului dumnezeiesc: „Dumnezeu le dă har celor smeriți și curați la inimă și, de aceea, începutul mântuirii stă în întoarcerea sinceră către Dumnezeu”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că „niciun păcat nu este mai puternic decât harul lui Dumnezeu atunci când omul se smerește și își plânge păcatele”.

Pocăința implică o stare de transformare: „Nu mai este vorba doar de părăsirea păcatului, ci de dobândirea unei iubiri lucrătoare prin virtuți”.

„Această ridicare din întunericul păcatului către lumina sfințeniei conduce la participarea la slava lui Dumnezeu, așa cum subliniază Sfântul Grigorie Palama: Cei ce se curățesc prin pocăință și se smeresc se fac părtași luminii dumnezeiești”.

Arhiepiscopul Râmnicului a încheiat subliniind că pocăința și apropierea de Dumnezeu conduc la împărtășirea de slava dumnezeiască: „Ridicarea din păcat este începutul unui drum care conduce de la întuneric la lumină, de la înstrăinare la comuniune, de la cădere la sfințenie”.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului