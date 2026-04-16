IPS Varsanufie: Ca păstor al Eparhiei Râmnicului, Sf. Calinic a unit viața contemplativă cu responsabilitatea pastorală

„Ca părinte duhovnicesc și păstor înțelept al Eparhiei Râmnicului, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a unit viața contemplativă cu responsabilitatea pastorală”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în a doua zi de Paști, când a fost serbat și Sfântul Calinic de la Cernica, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Ierarhul a evidențiat viața și activitatea Sfântului Calinic în vremea când a fost Episcop la Râmnic.

„I-a chemat pe păstoriții săi la înnoirea vieții, care nu poate fi redusă la schimbări exterioare sau la simple reforme organizatorice. Ea presupune o transformare lăuntrică, o întoarcere a inimii către Dumnezeu, o redescoperire a sensului profund al existenței umane ca viață în comuniune. În acest sens, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a devenit martor al lucrării Harului lui Dumnezeu în lume și un îndrumător al oamenilor pe calea mântuirii”.

Ctitor de suflete

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a subliniat că Sfântul Calinic s-a remarcat printr-o intensă activitate de ctitor.

„El a ridicat și restaurat numeroase biserici și mănăstiri, lăcașuri în care omul se întâlnește cu Dumnezeu și își sfințește viața. Aceste ctitorii erau rodul unei iubiri jertfelnice pentru Biserică și pentru poporul credincios. Fiecare biserică ridicată devenea un loc de rugăciune, de comuniune și de înnoire spirituală”.

„Însă, mai presus de toate, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a fost ctitor de suflete. Prin viața sa ascetică, prin cuvântul său plin de înțelepciune și prin exemplul personal, el a format conștiințe, a întărit credința și a călăuzit nenumărați credincioși pe calea mântuirii”, a adăugat IPS Varsanufie.

Temelia lucrării sale duhovnicești au fost postul aspru, rugăciunea neîncetată și smerenia profundă.

„Din comuniunea sa vie cu Dumnezeu izvora o pace lăuntrică și o lumină care se transmiteau fiilor săi duhovnicești, pe care i-a îndrumat cu răbdare, i-a mustrat cu blândețe și i-a încurajat cu desăvârșită dragoste”.

„Sfântul Ierarh Calinic rămâne pentru Biserică un mare rugător și mijlocitor, o prezență vie în viața credincioșilor”, a încheiat Arhiepiscopul Râmnicului.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului