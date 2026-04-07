IPS Varsanufie: Intrarea Domnului în Ierusalim era, de fapt, începutul drumului spre jertfă

„Intrarea Domnului în Ierusalim era, de fapt, începutul drumului spre jertfă”, a spus duminică Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

În cuvântul ținut la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, ierarhul a precizat că Mântuitorul „Se descoperă poporului din Ierusalim nu în strălucirea puterii, cum acela dorea, ci în blândețea firii asumate. Cel Ce a intrat în Ierusalim șezând pe asin este Același Care șade pe heruvimi”.

„Aceiași oameni care L-au aclamat pe Mântuitorul vor striga peste câteva zile „Răstignește-L”, ceea ce arată că „firea omului este schimbătoare, dacă nu se întemeiază pe virtute”.

Comuniunea reală cu Dumnezeu

În acest context, suntem chemați să ne asumăm comuniunea reală și interioară cu Hristos, nu cea exterioară, zgomotoasă.

„Înțelegem, așadar, că omul trebuie să se facă locaș al prezenței lui Dumnezeu, pentru a-L putea întâmpina pe Mântuitorul Hristos. De aceea, fiecare credincios este chemat să devină chip al sfințeniei, asumându-și, prin smerenie și credință, drumul care duce de la entuziasmul exterior la comuniunea interioară autentică cu Dumnezeu”, a subliniat Arhiepiscopul Râmnicului.

În încheiere, IPS Varsanufie a explicat legătura dintre Intrarea Domnului în Ierusalim și Învierea Sa.

„Așadar, Cel Ce a venit să pătimească a îmbrăcat slava smereniei, ca prin rănile Sale să vindece rănile firii omenești căzute prin neascultarea lui Adam”.

„Totodată, Intrarea Domnului în Ierusalim deschide un parcurs liturgic și duhovnicesc care culminează cu Jertfa pe Cruce și Învierea. Domnul Hristos merge spre Patimă de bunăvoie, ca prin Învierea Sa să ne facă părtași vieții veșnice”, a concluzionat Înaltpreasfinția Sa.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului / Facebook

