IPS Ciprian la hramul Mănăstirii Ciolanu: Maica Domnului este și Maica noastră, a tuturor

Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău și-a sărbătorit marți hramul tradițional, închinat praznicului Adormirii Maicii Domnului.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit slujba Sfintei Liturghii și slujba Parastasului în altarul de vară al mănăstirii.

Răspunsurile liturgice au fost acordate de către Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

La sfârșit, IPS Ciprian s-a adresat credincioșilor, vorbind despre rolul deosebit pe care l-a avut Preasfânta Fecioară Maria după Înălțarea Domnului la cer și până la propria ei adormire, fiind în mijlocul Sfinților Apostoli și întărindu-i în misiunea încredințată lor de Fiul său.

„Cel mai mare praznic în cinstea Maicii Domnului face referire la sfânta sa adormire. Știm că anul bisericesc debutează cu un praznic închinat tot ei, anume nașterii sale, înțelegând că pelerinajul sau călătoria noastră duhovnicească în decursul unui an bisericesc se petrece sub acoperământul Maicii Domnului, care este și Maica noastră, a tuturor celor care am primit credința în Fiul lui Dumnezeu și Fiul ei”, a spus ierarhul.

„După Înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos, Preacurata Fecioară Maria se afla în centrul colegiului apostolic. Toți Apostolii, în frunte cu Petru, se raportau la Maica Domnului ca la maica lor și îi cereau sfaturi. Ea a fost aceea care îi asista totdeauna cu sfintele rugăciuni”, a mărturisit Înaltpreasfinția Sa.

„În discreție, în smerenie și cu ascultare desăvârșită față de Dumnezeu, ea se ruga pentru ca misiunea pe care Fiul ei a încredințat-o Sfinților Ucenici și Apostoli să aibă izbândă, în sensul răspândirii Evangheliei la toate neamurile din vremea aceea, și astfel să se dezvolte Sfânta Biserică întemeiată de Hristos Domnul prin jertfa de pe Crucea Golgotei și prin trimiterea Duhului Sfânt asupra Apostolilor în ziua Cincizecimii”, a subliniat Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei