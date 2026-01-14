IPS Atanasie: Hristos vine să ne caute, să ne curețe și să ne cheme la o viață nouă

„Hristos vine să ne caute, să ne curețe și să ne cheme la o viață nouă”, a explicat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Loughton, Anglia.

Comunitatea din Loughton este formată din membri români, basarabeni, bucovineni și ucraineni.

Astfel, slujirea arhierească a avut loc într-o duminică deosebită din punct de vedere liturgic. Membrii comunității care urmează calendarul neîndreptat se aflau în Duminica după Nașterea Domnului, iar cei care urmează calendarul îndreptat prăznuiau Duminica de după Botezul Domnului.

Unitate și comuniune

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a explicat că în ciuda diferenței dintre calendare, credința este cea care unește.

„Indiferent de calendar, Biserica trăiește aceeași taină a întâlnirii cu Dumnezeu”, a spus Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Duminica de astăzi ne descoperă taina înfierii lumii, în care Cel născut în Betleem și arătat la Iordan ne deschide, prin Sine, calea către Tatăl ceresc, făcându-ne fii ai lui Dumnezeu prin har”.

Biserica Parohiei Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir se află la St. Nicolas Church, Rectory Lane, Loughton (Debden Underground Station), East Londra, IG10 3RU, Anglia.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord