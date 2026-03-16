IPS Atanasie: Prin Cruce, slăbiciunea devine putere, iar moartea se transformă în izvor nou de viață

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a vorbit duminică în Parohia Aberdeen din Scoția, despre paradoxul reprezentat de Sfânta Cruce: slăbiciunea devine putere, iar moartea se transformă în izvor nou de viață.

Cu această ocazie, IPS Atanasie a subliniat faptul că prin Jertfa Mântuitorului, Crucea s-a transformat din semn al pătimirii, în altar pe care se naște viața cea nouă.

Pe Cruce, suferința s-a transformat în rugăciune și încercarea în nădejde. Arhiepiscopul Atanasie a explicat că purtarea crucii nu înseamnă a fi învins de suferință, ci „transformarea vieții însăși într-o cale de întâlnire cu Dumnezeu”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul Atanasie l-a hirotonit preot pe diaconul Emanuel Marius Brezeanu. Părintele va sluji în Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Dundee, Scoția.

De asemenea, părintele paroh Andrei Dosoftei a fost hirotesit iconom stavrofor.

Biserica și statul, o colaborare în sprijinul românilor

La Sfânta Liturghie a participat și Andreea Berechet, consul general al României la Edinburgh.

La finalul slujbei, Excelența Sa a felicitat Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru activitatea pastorală și misionară de până acum.

Diplomatul a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile statului român și Biserica Ortodoxă Română în sprijinul comunităților românești din diaspora.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii

