IPS Antonie către preoții din raionul Călărași: Comuniunea dintre noi este prima mărturie pe care o oferim credincioșilor

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei, s-a întâlnit vineri cu preoții din raionul Călărași, Republica Moldova. „Comuniunea dintre noi este prima mărturie pe care o oferim credincioșilor”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Mitropolitul Basarabiei a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Preot Mărturisitor Alexandru din Basarabia” din municipiul Călărași, Republica Moldova. Înaltpreasfinția Sa a vorbit în predică despre puterea rugăciunii și despre valoarea faptelor bune săvârșite cu smerenie.

„Rugăciunea schimbă mai întâi omul care se roagă. Dintr-o inimă împăcată cu Domnul se nasc cuvinte vindecătoare, decizii înțelepte și puterea de a purta poverile celorlalți. Prin rugăciune începe orice lucrare binecuvântată”.

„Dumnezeu lucrează prin oamenii care își împlinesc datoria cu discreție. Cele mai trainice zidiri se înalță fără zgomot, iar cele mai multe suflete se câștigă prin bunătate, răbdare și exemplu personal”, a subliniat IPS Antonie.

Adevărul nu se negociază

Mitropolitul Basarabiei a explicat și alegerea locului de desfășurare a întâlnirii clerului din Protopopiatul Călărași: „Acest sfânt locaș păstrează memoria slujirii Sfântului Preot Mărturisitor Alexandru din Basarabia, unul dintre marii mărturisitori ai credinței și ai identității românești dintre Prut și Nistru”.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a precizat că această parohie a fost prima din raionul Călărași care a revenit la Biserica Ortodoxă Română, după reactivarea Mitropoliei Basarabiei în anul 1992.

„Această biserică vorbește despre fidelitate, despre curaj și despre oameni care au înțeles că adevărul nu se negociază”, a evidențiat Înaltpreasfinția Sa.

O familie duhovnicească

După Sfânta Liturghie, Mitropolitul Antonie a prezidat ședința de lucru a Protopopiatului Călărași și le-a mulțumit preoților pentru activitatea desfășurată în comunitățile pe care le păstoresc.

„Protopopiatul Călărași demonstrează că dimensiunea unei structuri bisericești nu se măsoară prin numărul parohiilor, ci prin intensitatea lucrării pe care o desfășoară. Acolo unde există unitate, responsabilitate și dragoste pentru Biserică, Dumnezeu binecuvintează osteneala fiecăruia.”

„Niciun preot nu trebuie să poarte singur greutățile slujirii. Suntem o familie duhovnicească. Bucuria unuia trebuie să devină bucuria tuturor, iar încercările unui frate să fie purtate împreună. Din această solidaritate se naște puterea noastră. O eparhie crește atunci când preoții se bucură împreună, se sprijină reciproc și poartă împreună greutățile”, a spus IPS Antonie.

Desfășurarea ședinței

În cadrul ședinței, părintele Valeriu Enachi a prezentat raportul privind activitatea Protopopiatului Călărași, evidențiind colaborarea cu autoritățile locale, instituțiile de învățământ și cultură, precum și proiectele desfășurate în parteneriat cu parohii din Arhiepiscopia Iașilor și din cuprinsul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

La final, clericii au analizat direcțiile de activitate pentru perioada următoare, între care organizarea manifestărilor dedicate Sfântului Preot Mărturisitor Alexandru din Basarabia, dezvoltarea programelor catehetice pentru copii și tineri, intensificarea activității misionare și organizarea slujbelor de Te Deum cu prilejul marilor sărbători naționale și bisericești.

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Foto credit: Mitropolia Basarabiei