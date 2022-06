Începe împlinirea unui vis al Maicii Siluana: Construirea Mănăstirii „Sf. Siluan Athonitul”

Comunitatea monahală pusă sub ocrotirea „Sf. Siluan Athonitul”, găzduită în prezent de Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Talpalari din Iași, a anunțat săptămâna trecută că începe împlinirea visului Maicii Siluana Vlad: construirea unei mănăstiri a obștii.

Sfântul așezământ va include spații pentru desfășurarea activităților de formare și consiliere de care beneficiază deja numeroase persoane și pentru care Maica Siluana devenise foarte cunoscută și îndrăgită.

În prezent, planul de construire a ansamblului monastic este finalizat și sunt în desfășurare lucrările de întocmire a planului urbanistic zonal.

Proiectul a fost anunțat de Mitropolitul Teofan la slujba de înmormântare a schimonahiei, în urmă cu aproape un an.

„Sfântul Siluan Athonitul i-a oferit chipul rugăciunii adevărate, icoana iubirii de Dumnezeu și aproapele, puterea ridicării din iadul deznădejdii”, a spus atunci Mitropolitul.

Ierarhul a mai precizat că Maica Siluana a ales personal locul, într-o pădure din apropierea Iașilor, marcându-l cu o cruce de piatră într-o zi importantă: Sâmbăta Mare, înainte de Sfintele Paști.

În data de 8 iunie 2022 se împlinește un an de la mutarea la cele veșnice a Maicii Siluana. Slujba de Pomenire va fi făcută în 4 iunie la Biserica Talpalari din Iași.

Schimonahia Siluana Vlad, fostă profesoară de filosofie, avea 77 de ani când a trecut la Domnul. A devenit soră de mănăstire în anii 1990 și a fost tunsă în monahism în 2001.

La Mănăstirea Jitianu, lângă Craiova, a înființat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, pe atunci Mitropolitul Olteniei, Centrul de formare şi consiliere „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, care funcţionează, din 2008, la Iaşi.

A susținut o activitate neobosită de consiliere și de formare în duhul lui Hristos.

