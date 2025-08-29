Icoana Maicii Domnului de la Paraclisul Universitar din Pitești a fost sfințită înainte de începerea noului an școlar

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a sfințit, joi, Icoana Maicii Domnului „Sporirea Minții”, rostind și rugăciunea de binecuvântare pentru sporirea înțelepciunii, în vederea începerii noului an școlar.

Cu această ocazie, IPS Calinic a menționat că „icoana Maicii Domnului îi luminează cu lumina cunoștinței dumnezeiești pe cei aflați în întunericul neștiinței, limpezește mintea cea întunecată de păcate”.

De asemenea, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a subliniat faptul că „atunci când nu-ți mai cunoști propria inimă, când nu te mai preocupi de curăția ei, de simțirea ei vie, de ceea ce ea îți poate comunica la nivel rațional, atunci nu mai ești în comuniune cu Dumnezeu și cu aproapele”.

„Cu siguranță filozoful francez Blaise Pascal avea dreptate atunci când afirma că inima are rațiuni proprii pe care mintea nu le cunoaște. Însă această afirmație nu presupune în niciun caz faptul că mintea nu le poate cerceta și, cu atât mai puțin, că nu are mare lucru de învățat din ele, îndemnând pe cei prezenți să-și înalțe permanent mintea către Dumnezeu”.

Tot joi a fost anunțat și programul liturgic al Paraclisului Universitar: în fiecare lună, în ultima zi de joi, de la ora 18.00, se va oficia Acatistul Maicii Domnului „Sporirea Minții” și Taina Sfântului Maslu.

Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului