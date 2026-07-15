Ia și portul popular românesc sunt prezentate într-o expoziție la Roma

Ia și portul popular românesc sunt prezentate la Muzeul Civilizațiilor din Roma în expoziția „RomânIA. Reprezentarea identitară a portului popular în artă”, deschisă publicului până în 26 august.

Evenimentul este găzduit în Sala de Onoare a Palatului Artelor și Tradițiilor Populare din Roma.

Expoziția reunește peste 120 de lucrări provenite din patrimoniul Muzeul Național de Artă al României (MNAR), din muzee românești, colecții private și creația unor artiști contemporani.

Expoziția este organizată de MNAR, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ambasadei României în Italia, în cadrul Anului Cultural România–Italia 2026.

Portul popular în arta românească

Lucrările prezintă rolul iei și al portului popular în construirea identității românești și reprezentarea acesteia în artă.

Parcursul expozițional include pictură, sculptură, grafică, fotografie, arte decorative și creații contemporane.

Un accent special este pus pe lucrările din seria „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse, aflate în colecțiile Muzeului Național de Artă al României.

Expoziția cuprinde și lucrări ale unor artiști precum Nicolae Grigorescu, Constantin Lecca, Carol Popp de Szathmari și Constantin Daniel Rosenthal.

Muzeul Civilizațiilor precizează că proiectul urmărește felul în care portul popular românesc a trecut de la element al culturii materiale la simbol identitar, cu semnificații artistice, sociale și politice diferite.

Foto credit: Facebook / Muzeul Național de Artă al României