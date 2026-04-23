În imagini: Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Cernica și-a sărbătorit hramul (2026)

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Agenția de știriBasilica.ro
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Un monument dedicat eroilor a fost sfințit duminică în satul Băcăinți din comuna Șibot, județul Alba, în cadrul evenimentului cultural „Satule, vatră aleasă”. Manifestarea a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de un sobor de clerici…
Beneficiarii sprijinului oferit de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, precum și reprezentanții autorităților locale, între care domnul primar Alexandru Hurjui, au transmis mulțumiri binefăcătorilor, la un an de la inundațiile catastrofale care au avut loc la…
Credincioșii din România se vor putea închina, pentru prima dată, mâinii drepte a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, care va fi adusă la Catedrala Episcopală din Alexandria în perioada 28 august – 2 septembrie. Racla…
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a poposit marți în satul natal, Puhoi, din raionul Ialoveni al Republicii Moldova, unde s-a rugat pentru odihna sufletelor părinților după trup, Părintele Ioan și preoteasa Evdochia. Ierarhul a…
Mănăstirea Rohia din județul Maramureș a marcat luni împlinirea a 100 de ani de viață monahală printr-o serie de manifestări religioase și culturale. Manifestările au debutat cu slujba de Te Deum, oficiată de Preasfințitul Părinte…