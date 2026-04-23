În imagini: Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Cernica și-a sărbătorit hramul (2026)

Ctitoria Sfântului Calinic, Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Cernica, și-a sărbătorit hramul joi.
Sfânta Liturghie a fost săvârșită de părintele stareț Vasile Pârjol, alături de părinți ai mănăstirii.
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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

 

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