Hram la Periprava: Episcopul Visarion i-a pomenit pe mărturisitorii care au pătimit în fostul lagăr de muncă

Episcopul Visarion al Tulcii i-a pomenit marți pe mărturisitorii care au pătimit în fostul lagăr de muncă de la Periprava, cu prilejul hramului Schitului „Soborul Sfinților 12 Apostoli”.

Așezământul monahal, metoc al Mănăstirii tulcene Cocoș, este ridicat în apropierea fostei colonii de muncă silnică, loc în care, în anii regimului comunist, numeroși deținuți politici, între care clerici și intelectuali, au îndurat suferințe și și-au găsit sfârșitul.

Cu prilejul sărbătorii, Preasfințitul Părinte Visarion a oficiat Sfânta Liturghie și a îndemnat la recunoștință față de cei care au apărat credința și valorile neamului românesc în vremuri de prigoană.

„Ne-am adus aminte cu venerație de cei care, în urmă cu zeci de ani, pe aceste locuri au suferit mii și mii de deținuți politici pentru dreapta credință, dar în același timp și pentru apărarea valorilor spirituale ale neamului nostru românesc”.

Referindu-se la sărbătoarea Soborului Sfinților 12 Apostoli, ierarhul a evidențiat misiunea încredințată acestora de Mântuitorul Hristos: „Să fim și noi cu adevărat niște apostoli, adică niște trimiși în lumea lui Dumnezeu, ca să binevestim pacea și bucuria între oameni și în același timp să lucrăm pentru mântuirea sufletelor noastre”.

Loc al suferinței și al memoriei

La finalul slujbei, Episcopul Tulcii a oficiat un parastas pentru foștii deținuți ai lagărului de muncă silnică de la Periprava, în semn de recunoștință față de jertfa lor.

Părintele protopop Romeo Gabriel Ispas a amintit că Periprava poartă o încărcătură aparte în memoria recentă a României, fiind unul dintre locurile unde numeroși credincioși au fost persecutați în perioada comunistă.

„Acest colț de rai și acest loc binecuvântat de Dumnezeu a fost la un moment dat un iad pentru omul credincios. Au pătimit, s-au chinuit și au murit aici, la Periprava. Astăzi, aducem un prinos de recunoștință”, a declarat protopopul de Tulcea pentru Trinitas TV.

La rândul său, profesoara de arte Alina Pinca, venită din Sibiu pentru a participa la hram, a mărturisit că a dorit să fie prezentă într-un loc cu o profundă semnificație spirituală și istorică, „unde atâția sfinți români au suferit pentru ca astăzi noi să avem o țară liberă, pentru ca astăzi noi să ne bucurăm de dragoste și libertate”.

În aceeași zi, Preasfințitul Părinte Visarion a vizitat și biserica din Chilia, supranumită „Catedrala Deltei Dunării”, restaurată în ultimii ani.

Foto credit: Facebook / Episcopia Tulcii