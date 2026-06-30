Hram la cea mai veche biserică din Măcin: PS Visarion a îndemnat la urmarea exemplului Sf. Ap. Petru și Pavel

Preasfințitul Părinte Visarion a îndemnat luni la urmarea exemplului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cu prilejul hramului celei mai vechi biserici din orașul Măcin.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie și a evidențiat credința, misiunea și jertfelnicia celor doi mari Apostoli.

„Cu adevărat, Sfinții Petru și Pavel rămân exemple de întruchipat pentru fiecare dintre noi, exemple vii de credință, de propovăduirea Evangheliei și prin cuvânt și prin faptă și, în același timp, exemple de dăruire pentru binele semenilor și al întregii comunități ecleziale”.

Preasfinția Sa a subliniat că propovăduirea și viața celor doi Apostoli continuă să îi îndemne pe credincioși la fidelitate la împlinirea poruncilor Evangheliei.

„Cuvintele lor, pe care le ascultăm la fiecare Sfântă și Dumnezeiască Liturghie, ne îndeamnă și pe noi la dragoste jertfelnică, la iubire față de Dumnezeu și față de semeni, la lucrarea poruncilor evanghelice, ca să dobândim viața cea veșnică”.

La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru ctitorii sfântului lăcaș, ridicat în urmă cu aproape 150 de ani.

Foto credit: Facebook / Episcopia Tulcii