Hram la Catedrala Episcopală din Deva: PS Nestor a subliniat moștenirea spirituală a Sf. Ap. Petru și Pavel

Preasfințitul Părinte Nestor a subliniat luni moștenirea spirituală a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cu prilejul hramului de vară al Catedralei Episcopale din Deva.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Devei și Hunedoarei împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Daniil Stoenescu

Episcopul Nestor a explicat că Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți împreună pentru că și-au dedicat întreaga viață slujirii lui Hristos și și-au pecetluit mărturisirea credinței prin jertfa muceniciei.

Totodată, Preasfinția Sa a arătat importanța Epistolelor celor doi Apostoli, incluse în canonul Noului Testament, ca izvoare de învățătură și călăuzire pentru viața creștină.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Daniil a subliniat că Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt stâlpi ai credinței și ai Bisericii lui Hristos și faruri călăuzitoare pentru creștinii din toate vremurile, al căror exemplu continuă să inspire generații.

La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru Episcopul Gurie Georgiu, întâiul ierarh al Episcopiei Devei și Hunedoarei, al cărui mormânt se află în pronaosul catedralei, precum și pentru ctitorii lăcașului de cult.

Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei