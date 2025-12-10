La Facultatea de Teologie din București a fost inaugurată o expoziție de fotografie dedicată unui proiect didactic inovativ

Studenții și masteranzii Secției de Asistență socială a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București (FTOUB) au inaugurat miercuri expoziția de fotografie documentară „Mihai Viteazul – ecouri peste timp; vârstele Târgoviștei”.

Evenimentul reprezintă un ecou al celei de-a șaptea ediții a unui proiect didactic inovativ desfășurat în județul Dâmbovița.

Acesta a constat dintr-o vizită de studiu în care studenții au realizat studii de caz, consiliere socială, filantropie și discuții duhovnicești cu persoane vulnerabile social din Arhiepiscopia Târgoviștei.

Un proiect de învățare prin experiență nemijocită

„Este o bucurie pentru conducerea Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București să sprijine inițiativele unui învățământ de calitate care să se bazeze pe crearea unor programe și proiecte didactice prin care să se intensifice nu numai actul de predare, ci și valențele comunionale ale unor legături de suflet care se creează atunci când realizăm pelerinaje sau excursii de studii, cum este și acesta pe care l-au creat cu multă râvnă colegii noștri care predau la specializarea de Teologie-Asistență socială la nivel de licență și master”, a spus Părintele Profesor David Pestroiu, Prodecanul FTOUB.

Părintele prodecan a adăugat că proiectul a reprezentat „o călătorie care a presupus un contact nemijlocit cu multiplele realizări în planul filantropiei creștine în eparhiile Patriarhiei Române, fapt care nu poate decât să ne bucure și să ne dea speranță că studenții noștri atunci când vor absolvi aceste programe de studii, vor deveni ei înșiși misionari de-nădejde, lucrând în ogorul Domnului și implicându-se cu multă râvnă în aceste structuri și programe destinate semenilor lor și propășirii acestei activități acestei dimensiuni activității sociale a Bisericii noastre în societatea românească”.

Rezultate care nu pot fi atinse doar prin predare la catedră

„Este un proiect pe care l-am început acum cinci ani și treptat ne-am dat seama că este foarte important pentru studenții noștri de la Specializarea Teologie-Asistență socială, mai ales pentru faptul că ne permite, prin vizitele de studiu pe teren, să avem rezultate complementare activității didactice de la catedră”, a explicat lect. dr. Laurențiu Tănase, coordonatorul proiectului.

Cea mai recentă vizită de studiu a inclus un proiect de comunicare și analiză a muncii pe care o desfășoară asistența socială din penitenciare, studiind activitatea de la Penitenciarul de femei Târgșor, de lângă Ploiești.

„E, evident, o experiență care a tulburat foarte mult interpretările noastre, pentru că una este realitatea pe care o vezi din exterior, alta este realitatea din interior, mult mai dură, mult mai complicată, ținând cont și de faptul că este singurul penitenciar de femei din întreaga țară și sunt persoane aflate în custodia penitenciarului din toată țara, din Baia Mare, din Târgoviște, din București, din Suceava și distanța este un factor agravant al momentului de detenție și, în ultimul rând, faptul că majoritatea deținutelor din penitenciar au și calitatea de mamă și separarea față de familie este un aspect pe care multe dintre deținute îl trăiesc cu foarte multă duritate, foarte mult dramatism”, a explicat lect. dr. Laurențiu Tănase.

Participanții la vizita de studiu au mai avut discuții cu directorul căminului de bătrâni de la Biserica Eroilor din Târgoviște, pentru a vedea care sunt dificultățile în activitatea de asistență socială și au vizitat și obiective turistice importante pentru istoria României: Curtea Domnească din Târgoviște, Palatul Brâncovenilor și altele.

„Ne dorim ca acest demers să continue, este un proiect didactic cu rezultate foarte bune, susținut de conducerea facultății și de universitatea noastră, pentru că el reușește să creeze niște punți de comunicare mult mai eficiente între studenți și, nu în ultimul rând, pe noi ne ajută să descoperim realități nu atât în domeniul asistenței sociale, ci realități ale vieții religioase, ale realităților noastre de zi cu zi, ale istoriei noastre și medievale, dar și de dată recentă”, a mai spus lectorul universitar.

Au mai vorbit la eveniment Părinții Lectori Tudor Gheorge și Aurel Mihai și lect. dr. Andreea-Cosmina Preda.

Când poate fi vizitată expoziția

Expoziția poate fi vizitată la FTOUB până în 24 decembrie 2025, la etajul 1, în fața Bibliotecii Ecclesia a instituției.

Proiectul didactic inovativ al facultății a fost realizat în parteneriat cu Arhiepiscopia Târgoviștei, FTOUB, Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, Centrul de Studii și Documentare „Societate, Drept, Religie” din București și Asociația Istoria Povestită.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene