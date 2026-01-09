Expoziție fotografică la Roma: Iile și costumele populare ale Reginelor României vor fi prezentate în capitala Italiei

Expoziția de fotografie „Tezaurul brodat al Reginelor” va fi inaugurată, la Roma, în capitala Italiei, în data de 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, a informat Institutul Național al Patrimoniului.

Evenimentul va aduce în atenția publicului italian unul dintre cele mai valoroase simboluri culturale românești: costumul popular. În particular, este vorba despre iile și costumele tradiționale care au aparținut Reginelor și Principeselor României, piese de patrimoniu conservate în cadrul Fundației Colecția Familiei Regale a României.

Organizatorul expoziției, Institutul Național al Patrimoniului, afirmă că abordarea va fi una în care costumul național nu va fi un simplu obiect, ci o rețea de semne, iar fotografia va fi un adevărat instrument de reactivare a acestora.

„Instalațiile care însoțesc fotografiile prezentate în expoziție traduc limbajul broderiei în spațiu, invitând publicul la o experiență imersivă în profunzimea țesăturilor românești. Departe de a fi simple elemente scenografice, instalațiile, ambele cu câte două fețe distincte – arc de triumf, paravan – sunt concepute ca praguri, spații fluide, fante meditative care oferă cheia de acces către bogăția de semnificații a semnelor cusute”.

„Motivele romboidale, benzile geometrice, zig-zagurile brodate cu fir de aur sau argint sau alternanțele cromatice de roșu, alb, galben și albastru nu sunt simple ornamente, ci semne ale fertilității, ale germinării, ale ciclurilor vieții și ale legăturii dintre om și cosmos”, precizează sursa citată.

Stilul tradițional îmbinat cu cel regal

Reginele României – Elisabeta (1843 – 1916), Maria (1875 – 1938) și Elena (1896 – 1982) – au dat o importanță deosebită portului popular, ducându-l până la rangul de simbol cultural monarhic.

Suveranele au purtat costume tradiționale create special pentru Casa Regală, astfel că au îmbinat tradiția populară cu grandoarea monarhică.

Expoziția va fi disponibilă între 16 ianuarie și 28 februarie și face parte din Anul Cultural România – Italia 2026.

Evenimentul este organizat de Institutul Național al Patrimoniului în colaborare cu Asociația Maitec și în parteneriat cu Muzeul Național Etrusc Villa Giulia, Ministerul Culturii și Ambasada României în Italia.

Foto credit: Arhiva / Descoperă.ro

