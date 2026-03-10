Eroinele rezistenței anticomuniste vor fi evocate la un simpozion organizat la Alba Iulia și Aiud

În municipiile Alba Iulia și Aiud va fi organizat în perioada 13–14 martie Simpozionul Național de Martirologie, ajuns la ediția a 12-a. Evenimentul este desfășurat sub genericul „Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă”.

Simpozionul va reuni istorici, teologi, filologi și cercetători consacrați într-un cadru academic și memorial dedicat evocării mărturisitorilor credinței din perioada comunistă.

Deschiderea evenimentului

Manifestarea va debuta vineri, 13 martie, la ora 9:00, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, prin oficierea slujbei de Te Deum în paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi”. Deschiderea oficială va avea loc în Aula „Sfântul Mitropolit Simion Ștefan”.

În cadrul simpozionului va fi lansat volumul „Anca Manolache: portret de teolog la centenar”, semnat de Nicoleta Pălimaru, redactor-șef al revistei „Renașterea” din Cluj-Napoca.

Programul zilei de vineri va continua, de la ora 14:00, cu sesiunea de comunicări științifice, desfășurată în format online.

Conferință și recital la Aiud

Lucrările simpozionului vor continua sâmbătă, 14 martie, la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Aiud.

La ora 12:00 va avea loc conferința intitulată „Declinări la feminin ale experienței carcerale din universul comunist: Dina, Lena, Adriana, Ileana, Ioana, Iuliana”.

Manifestarea se va încheia cu un recital artistic susținut de elevii implicați în proiectul „Poezia mărturie din temnița comunistă”, dedicat evocării suferinței și demnității celor care au pătimit în timpul regimului comunist.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Aiud.

Foto credit: Doxologia