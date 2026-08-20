Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul își serbează onomastica

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, își serbează onomastica, în data de 20 august, de sărbătoarea Sfântului Proroc Samuel.

Sfântul Proroc Samuel, ultimul judecător al poporului lui Israel, a trăit cu peste o mie de ani înainte de Hristos. Crescut de marele preot Eli, i-a chemat pe israeliți la întoarcerea către Dumnezeu și i-a uns regi pe Saul și, ulterior, pe David.

Biografia ierarhului

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul s-a născut în data de 25 decembrie 1963, în comuna Ciuruleasa, județul Alba, din părinții George și Zorița Cristea, primind la botez numele Ioan.

A urmat școala gimnazială în localitatea natală, apoi Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud (1978–1980). În perioada 1980–1985 a fost elev al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.

După efectuarea stagiului militar obligatoriu la Beiuș, județul Bihor (1985–1986), a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, unde a obținut, în anul 1990, licența în Teologie Ortodoxă, cu lucrarea „Problema intercomuniunii și implicațiile ei canonice”, susținută la Drept Bisericesc, sub îndrumarea profesorului Ioan Floca.

În perioada 1995–1996 a urmat un curs de limba germană în Elveția, la Theologische Hochschule in der Benediktinerabtei Einsiedeln.

A fost hirotonit diacon celibatar la 5 august 1990 și preot la 6 august 1990, pe seama Catedralei Episcopale din Alba Iulia. În data de 3 noiembrie 1996 a fost tuns în monahism la Catedrala Episcopală din Alba Iulia, primind numele Samuel. Naș de călugărie i-a fost ieromonahul Rafail Noica.

Activitatea administrativă

Între anii 1990–2012 a fost eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia și profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia (1991–2012). Între anii 1997–2000 a fost exarh al mănăstirilor din Eparhia Alba Iuliei, iar în perioada 2012–2013 a fost duhovnic la Mănăstirea „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Napoca.

Preasfinția Sa a fost profesor și duhovnic la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, iar din anul 2015 este președinte al Consistoriului Monahal Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

A fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura de Bistrițeanul, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 2 iulie 2025.

Hirotonia în arhiereu a avut loc în data de 7 septembrie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Foto credit: Basilica.ro