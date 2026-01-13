Episcopul Ungariei a binecuvântat cu Agheasmă Mare Consulatul General al României de la Seghedin

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, a binecuvântat luni sediul Consulatului General al României de la Seghedin și Reședința Consulului General, prin stropire cu Agheasmă Mare.

Episcopul Siluan a purtat, cu această ocazie, un dialog cu reprezentanții instituției diplomatice despre activitățile culturale dedicate comunității românești din Seghedin, precum și despre momentele importante ale anului precedent.

Preasfințita Sa a subliniat importanța păstrării tradițiilor bisericești și a identității românești în diaspora, arătând că binecuvântarea Iordanului este un prilej de întărire sufletească și de comuniune.

„Este important pentru menținerea identității acestor români și pentru dezvoltarea proiectelor și cunoștințelor lor culturale, un lucru binevenit pentru toată lumea”, a declarat Preasfințitul Părinte Siluan pentru Trinitas TV.

Consulul General al României la Seghedin, domnul Florin Trandafir Vasiloni, a mulțumit pentru vizita și binecuvântarea primită: „Interpretăm și înțelegem vizita Preasfinției Sale nu doar ca una oficială, ci ca o binecuvântare pentru noi, pentru cei care slujim Consulatul General al României la Seghedin, dar și pentru toți românii care locuiesc în această parte a Ungariei”.

„Episcopia Ungariei este o instituție fundamentală pentru spiritualitatea românească, dar și pentru păstrarea identității culturale, lingvistice, etnice și religioase a românilor din Ungaria”, a adăugat consulul general.

Foto credit: Episcopia Ungariei / arhid. Emanuel Văduva