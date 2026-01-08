Episcopul Spaniei și Portugaliei: Botezul lui Ioan a fost premergător botezului desăvârșit adus de Mântuitorul Hristos

„Botezul lui Ioan a fost un botez al pocăinței, premergător botezului desăvârșit adus de Hristos”, a spus miercuri Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, la Catedrala Episcopală din Madrid.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinția Sa cu prilejul sărbătorii Soborului Sfântului Ioan Botezătorul.

Ierarhul a amintit despre importanța misiunii pe care a avut-o Sfântul Ioan Botezătorul și însemnătatea Tainei Botezului.

„Sfântul Ioan a fost proorocul care nu doar L-a vestit pe Hristos, ci L-a și arătat lumii, spunând: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei.

„Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul ne cheamă să ne aducem aminte de propriul nostru botez și de făgăduința făcută atunci: să trăim ca adevărați creștini, în ascultare de Dumnezeu, în libertatea pe care doar Hristos o dă”.

Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” se află la adresa Calle de las Tubas 9, 28054, Madrid, Spania.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei