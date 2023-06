Episcopul Ignatie: Sărbătoarea Preasfintei Treimi ne aduce în atenție un adevăr fundamental al creștinismului

„Sărbătoarea Preasfintei Treimi ne aduce în atenție un adevăr fundamental al creștinismului, anume că iubirea dumnezeiască, deplină, perfectă, absolută, este modelul celei mai bune relații dintre unitate și distincție”, a afirmat luni Episcopul Ignatie.

„Unitatea ne ajută să nu împingem la extremă, într-o zonă de conflict, ceea ce ne deosebește, ceea ce avem specific fiecare. Unitate menține starea de comuniune”.

„Distincția ne face martorii a tot ceea ce este frumos și minunat în relațiile dintre oameni. Deosebirile dintre noi sunt cele care asigură frumusețea acestei lumi și a relațiilor dintre noi”.

„Sărbătoarea Preasfintei Treimi își are o actualitate deosebită, și noi, oamenii, ar trebui să o avem drept model a ceea ce înseamnă iubirea desăvârșită”, a subliniat Preasfinţia Sa.

Episcopul Huşilor a slujit de sărbătoarea Sfintei Treimi la Mănăstirea Grăjdeni.

Părintele Episcop a vorbit şi despre caracteristicile proprii fiecărei persoane și despre ceea ce se promovează sub masca ideologică a diversității.

„În lumea în care trăim astăzi, se vorbește foarte mult despre diversitate. În mod intenționat, am evitat să consider ca fiind sinonim termenul diversitate cu ceea ce este diferit. Diversitatea despre care ni se vorbește astăzi nu are nimic de-a face cu ceea ce înțelegem noi prin a fi deosebit, a avea ceva specific, propriu, caracteristic”.

„Diversitatea este o ideologie, în care, în virtutea faptului că eu decid să fiu altfel, îi impun și celuilalt să-mi accepte capriciile. Nu sunt niște caracteristici cu care ne-a lăsat Dumnezeu, ci noi alegem să considerăm aceste capricii și denaturări ale ființei umane ca fiind ceva care ar merita maxima atenție”.

„Dumnezeu nu ne-a creat diverși, ci diferiți, fiecare cu specificul pe care îl avem, cu mentalitatea pe care o avem, cu capacitatea de a ne raporta unii față de ceilalți, cu intensitatea dragostei pe care o putem dărui celorlalți”, a afirmat Episcopul Ignatie.

Foto credit: Episcopia Huşilor

Urmăriți-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica