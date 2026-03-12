Episcopul Ignatie: Libertatea înseamnă liniște. Asta ne oferă Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a spus miercuri că liniștea și libertatea ne sunt oferite de către Sfânta Liturghie.

Preasfinția Sa l-a citat, în acest sens, pe Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, sărbătorit miercuri.

„El este cel care ne spune că omul va trăi cu adevărat liniștea când va asuma adevărul despre sine însuși și despre ceea ce se întâmplă în jurul său, despre credință”.

„Și ne spune acest om cu viață sfântă că adevărul nu stă în compromisuri rafinate, nici în formule ambigue, ci adevărul este darul lui Dumnezeu, care capătă strălucire prin sfințenia vieții omului”.

„Când suntem în adevăr, suntem liberi. Libertatea înseamnă liniște. Asta ne oferă Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie”, a subliniat ierarhul.

Graba din mediul digital sau liniștea sufletească?

PS Ignatie a remarcat că în era digitală, oamenii se grăbesc tot mai mult și ratează întâlnirea cu Dumnezeu.

„Dumnezeu vine acolo unde este strădania omului pentru liniște, unde nu ne grăbim, unde încercăm, la nivelul vieții noastre personale sau inter-relaționale, să nu aplicăm graba, lipsa de răbdare pe care acum în era mediilor digitale o deprindem din modul în care folosim telefoanele”, a precizat Episcopul Hușilor.

Preasfinția Sa a continuat, afirmând că graba din viața de zi de zi este vizibilă și în relația cu Biserica.

„Graba aceasta se transpune și în viața noastră. Nu mai avem răbdare, nu mai avem răgazul necesar să-l ascultăm pe cel de lângă noi, care vrea să-și deschidă sufletul și să ne împărtășească ceva. Suntem grăbiți. Repede, iute totul. La Liturghie, la biserică, îi văd pe credincioși: of, e predica, nu se mai oprește omul acesta? Slujba? E lungă”.

„Îmi dau seama că acel om sărman nu știe de ce a venit. Vrea să câștige liniște, dar de fapt nu se liniștește, rămâne tot în iureșul acesta al zgomotului, ca într-un carusel care ne învârte, ne sucește până ne îmbată de cap. Și zicem: dar parcă nu m-am liniștit. Cum să ne liniștim dacă ne aflăm permanent într-o grabă? Să ne gândim la aceste momente de liniște din Liturghie și atât să reținem, că Dumnezeu vine unde este liniște”, a concluzionat PS Ignatie.

Foto credit: Episcopia Hușilor

