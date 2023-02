Episcopia Canadei anunță programul conferințelor pe care le organizează în Postul Mare

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei a anunțat miercuri programul conferințelor pe care le organizează în Postul Mare.

Printre invitați se numără: PS Părinte Visarion, episcopul Tulcii; ÎPS Părinte Serafim, mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord; PS Părinte Damaschin Dorneanul episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și mulți alții

Întâlnirile vor avea loc doar în zilele de sâmbătă și duminică, începând cu ora 16:00 ET și în zilele de marți, începând cu ora 20:00 ET (Montreal/Canada), via Zoom/Facebook.

Program

Duminica Ortodoxiei (5 martie)

PS Părinte Visarion – episcopul Tulcii

Conferința: Ortodoxia – dreaptă viețuire în Hristos și iubire de aproapele

Marți (7 martie)

Protos. Dr. Maxim Morariu – Montreal

Conferința: Relația dintre nevoință și har reflectată în autobiografia spirituală

Duminica Sf. Grigore Palama (12 martie)

ÎPS Părinte Serafim – mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord

Conferința: Sf. Grigorie Palama apărătorul călugărilor isihaști

Marți 14 martie

Pr. Dr. Dragoș Giulea – Windsor

Conferința: Devenim icoane ale lui Hristos în teo-drama pascală. Omiliile de Paște ale Sf. Grigore Teologul

Duminica Crucii (19 martie)

PS Părinte Teofil de Iberia arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei

Conferința: Postul și rugăciunea

Marți 21 martie

Prof. Asistent Dr. Adriana Bară – Ottawa

Conferința: „Mărturisesc crucea pentru că știu Învierea” (Sf. Chiril al Ierusalimului)

Duminica Sf. Ioan Scărarul (26 martie)

PS Părinte Damaschin Dorneanul episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Conferința: Sf. Ioan Scărarul – gânduri de luat aminte când vrei să urci pe prima treaptă

Sâmbătă (1 aprilie)

Lector Dr. Gheorghe Butuc – Galați

Conferința: Cuv. Maria Egipteanca: nelimitele nevoinței în Ortodoxie

Duminica Sf. Maria Egipteanca (2 aprilie)

PS Părinte Siluan – episcopul ortodox român al Italiei

Conferința: Să tragem folos duhovnicesc din cântările Triodului

Link conectare conferințe:

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/87312366873…

Meeting ID: 873 1236 6873

Passcode: 2023

