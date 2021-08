Dr. Anca Oancea, medic militar: Este o mare satisfacție când ajuţi necondiționat

De Ziua Medicinei Militare, medicul militar Anca Oancea, voluntar al Paraclisului Catedralei Naționale, spune că a-ți ajuta aproapele îți oferă o mare mulțumire sufletească.

Dr. Anca Oancea este colonel medic primar Medicină de Familie la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu (CMDTA) „Academician Ștefan Milcu”, instituţie subordonată Ministerului Apărării Naţionale.

Are competenţă şi în domeniul ecografiei şi face parte de aproximativ cinci ani din echipa voluntarilor de la Catedrala Naţională, coordonată de Arhim. Ciprian Grădinaru.

Basilica.ro: Prin ce se deosebeşte medicina militară de alte tipuri de medicină?

Dr. Anca Oancea: Medicul militar face aceeași meserie ca medicul civil, dar are şi studii militare, astfel încât, în momentul în care apar situații deosebite în țară, medicii militari sunt de obicei primii trimiși în linia întâi.

Am absolvit Facultatea de Medicină UMF „Carol Davila” București, dar şi Institutul Medico-Militar.

Basilica.ro: Vorbiţi-ne despre implicarea dumneavoastră în campania „Sănătate pentru sate” a Patriarhiei Române

Dr. Anca Oancea: M-am alăturat voluntarilor Paraclisului Catedralei Naţionale în primele luni de la debutul campaniei „Sănătate pentru sate”, încă de acum cinci ani.

Am participat de fiecare dată când am putut prin ecografii făcute beneficiarilor campaniei. Am încercat să nu lipsesc și pentru faptul că mi-a făcut plăcere să ajutăm benevol niște oameni.

Acestea sunt cele mai mari satisfacții profesionale. Este o mare satisfacție să poți să ajuți necondiționat niște oameni. Având în casă tatăl medic chirurg, pentru mine deontologia medicală primează.

Basilica.ro: Aveţi competenţă în ecografie. Care este patologia cea mai frecventă în rândurile pacienţilor din programul amintit?

Dr. Anca Oancea: Patologia întâlnită este diversificată. Ecografiile au facilitat diagnosticarea unor boli cronice. Au fost depistate afecţiuni precum steatoza hepatică, colecistita, litiaza renală, hernia, apendicita.

Fiecare pacient care nu a știut de ce afecţiune suferă, şi a aflat în urma investigaţiei medicale, mi-a adus o foarte mare bucurie, pentru că a putut fi îndrumat spre diferite specialități unde se poate trata şi îi poate fi salvată chiar viaţa.

Basilica.ro: Ce înseamnă pentru dumneavoastră, personal, să fiți medic militar?

Dr. Anca Oancea: Noi am depus jurământul lui Hipocrate, precum și jurământul pentru ţară – pe drapel – când am ales medicina militară. Deci, avem două jurăminte. Mi-a plăcut toată viața lucrul acesta!

CMDTA „Academician Ștefan Milcu”, unde lucrează Dr. Anca Oancea, asigură servicii medicale pacienţilor asiguraţi la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J și la alte case de asigurări.

Foto credit: arhivă Voluntarii Catedralei Naţionale

