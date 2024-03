Cuvântul Patriarhului Daniel la sfințirea Capelei Camerei Deputaților

La sfințirea Capelei Camerei Deputaților „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”, Patriarhul Daniel a rostit un cuvânt în care a evidențiat existența de spații de rugăciune în parlamentele diverselor state ale lumii, în aeroporturi, spitale sau alte spații publice și le-a catalogat ca fiind „izvoare de pace, bucurie și speranță”.

Părintele Patriarh a spus că sfințirea capelei din parlament are o semnificație spirituală deosebită: „Evidențiază legătura dintre rugăciune și comuniune, dintre cult și cultură, inclusiv cultura politică, între activitate și comunitate instituțională, între libertate individuală și responsabilitate socială”.

Textul integral:

Capela sau paraclisul ca spațiu de rugăciune este izvor de pace, bucurie şi speranţă

Poporul român a fost totdeauna şi este şi astăzi un popor religios, având un bogat patrimoniu sacru cu valoare naţională şi internațională, compus din numeroase biserici de parohie şi de mănăstire. Această explică şi faptul că în multe instituții publice se află capele sau paraclise, ca de pildă în spitale, în unităţi militare şi penitenciare, iar mai recent şi în unele aeroporturi (Bucureşti, Cluj şi Iaşi).

Capele şi săli de rugăciune existente în clădirile unor Parlamente europene și în Capitoliul Statelor Unite ale Americii

În Belgia, Chapel for Europe (Capelă pentru Europa), care poartă și numele de Chapel of Resurrection (Capela Învierii), se află în centrul Cartierului European, între Parlamentul European, Consiliul European, Comisia Europeană și Comitetul Economic și Social European. Chapel for Europe este un spațiu multicultural și ecumenic, precum și unul de rugăciune și reflecție pentru cei care lucrează în instituțiile Uniunii Europene. Inițiativa deschiderii acestei capele a aparținut romano-catolicilor.

În Marea Britanie, Capela Sfintei Maria din Cripta (Chapel of St Mary Undercroft) este folosită din anul 1834 până astăzi ca loc de rugăciune pentru demnitarii britanici.

În Germania, clădirea Parlamentului german (Reichstag) din Berlin are o sală de rugăciune și meditație (The Prayer and Meditation Room), care poate fi folosită de demnitarii germani. Sala de rugăciune și meditație a fost concepută în anii 1998-1999 de artistul Günther Uecker din Düsseldorf.

În Statele Unite ale Americii, Sala de rugăciune a Congresului (The Congressional Prayer Room) funcționează în clădirea Capitoliului și este destinată, în mod exclusiv, pentru momentele de rugăciune și meditație ale membrilor Congresului. Sala nu este deschisă pentru grupurile de turiști care vizitează Capitoliul. Sala de rugăciune a fost inaugurată în anul 1955 și este folosită de membrii Congresului.

Tot în Statele Unite ale Americii există, începând cu anul 1953, the National Prayer Breakfast (Micul Dejun cu Rugăciune Națională), care a inspirat organizarea unui eveniment similar la noi în țară, la inițiativa Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României. În Statele Unite ale Americii, Micul Dejun cu Rugăciune Națională are loc, anual, în prima zi de joi a lunii februarie, la care participă mai bine de 3.500 de invitați, inclusiv membrii ai diferitelor parlamente din lume.

În România, Parlamentul României are o sală folosită de Grupul Ecumenic (creştin) de Rugăciune. Această sală se află în zona spaţiilor folosite de Senatul României.

Anul acesta, la solicitarea mai multor deputaţi şi senatori români ortodocși, Domnul Alfred-Robert Simonis, preşedintele interimar al Camerei Deputaților, a convenit cu Biserica Ortodoxă Română să organizeze împreună o Capelă dotată cu picturi ortodoxe, ca spaţiu de rugăciune individuală şi în grup, deoarece peste 90% dintre parlamentarii români sunt ortodocși.

În istoria poporului român, Sfatul Ţării şi apoi Camera Deputaţilor s-au aflat lângă Catedrala mitropolitană „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, iar din anul 1925, Catedrală patriarhală. Acum, Parlamentul României se află în vecinătatea Catedralei Naţionale, cu hramurile Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor şi Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Din acest motiv, am propus ca Sfântul Apostol Andrei să fie şi sfântul ocrotitor al Capelei Parlamentului României, care a hotărât în anul 2012 ca ziua pomenirii Sfântului Apostol Andrei să fie şi pentru societate sărbătoare, adică zi în care nu se lucrează (cf. Legea nr. 147/24 iulie 2012).

Sfinţirea acestei capele, cu hramul „Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României”, în clădirea Palatului Parlamentului României, are o semnificație spirituală deosebită, care evidențiază legătura dintre rugăciune și comuniune, între cult şi cultură, inclusiv cultura politică, între activitate şi comunitate instituțională, între libertate individuală şi responsabilitate socială.

Într-o lume din ce în ce mai secularizată, un spațiu liturgic consacrat, care invită la rugăciune, ne ajută să redescoperim adevărul că omul este chemat la sfințire în relație de comuniune cu Dumnezeu Cel Sfânt şi la slujire smerită faţă de oameni, deoarece rugăciunea individuală şi comunitară este izvor de pace, bucurie şi speranţă.

Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze pe inițiatorii și sprijinitorii acestui proiect: pe domnul Alfred Simonis, Doamna Silvia Claudia Mihalcea şi Părintele Arhimandrit Nectarie Şofelea, Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor, precum şi pe toţi cei ce roagă aici pentru binele poporului român şi al lumii întregi.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

