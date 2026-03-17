Conferința dedicată vindecării dependențelor la Mănăstirea Văcăreștii Noi: O perspectivă teologică și psihologică

Mănăstirea Văcăreștii Noi din localitatea Lumina (județul Constanța) a organizat sâmbătă conferința intitulată „Patologia adicției și sensul vieții. Vindecarea prin credință și intervenții psihoterapeutice”, eveniment dedicat analizei fenomenului dependențelor din perspectivă teologică și psihologică.

Conferința, moderată de conf. univ. dr. Ioan Dura, a reunit preoți, psihologi și cadre universitare, care au abordat, din perspective complementare, cauzele, efectele și metodele de recuperare în cazul adicțiilor.

Organizatorii au subliniat că întâlnirea a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare asupra impactului profund al dependențelor asupra vieții persoanelor.

Dependențele sunt mai mult decât o disfuncție biologică

În intervenția sa, pr. dr. Iulian Negru, coordonator al Centrului Ortodox de Recuperare din Adicții „Sfântul Maximilian” din Iași, a evidențiat rolul duhovnicului ca sprijin spiritual în procesul de recuperare, subliniind că acesta nu substituie consilierea de specialitate, ci contribuie la înțelegerea dimensiunii spirituale a dependenței.

Specialiști din domeniul psihologiei și psihoterapiei, între care conf. univ. Raluca Matei, lect. univ. Marinela Carmen Grigore, lect. univ Ionuț Eduard Bolboașă, cadre didactice ale Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, precum și psihologul clinician Oana Sorina Florescu, au prezentat metode și instrumente utilizate în intervențiile terapeutice, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Potrivit participanților, adicția nu poate fi redusă exclusiv la un dezechilibru chimic sau la un comportament disfuncțional, ci implică și o dimensiune existențială, care necesită o abordare complexă.

Teologia și psihologia se completează

În acest context, s-a evidențiat importanța unei intervenții integrate, care să includă suport pastoral, tratament clinic și sprijin social.

Dezbaterile au reliefat faptul că dialogul dintre teologie și psihologie poate contribui la dezvoltarea unor soluții eficiente pentru recuperarea persoanelor afectate de dependențe, prin combinarea resurselor spirituale cu metodele validate științific din domeniul psihoterapiei.

Potrivit organizatorilor, la reușita evenimentului au contribuit și voluntarii din Asociația Studenților PSY Ovidius Constanța.

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Foto credit: Mănăstirea Văcăreștii Noi / Facebook

