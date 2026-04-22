Comunitatea românească din Kaiserslautern are un nou paroh: IPS Serafim a oficiat Taina Hirotoniei

Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a oficiat duminică Taina Hirotoniei pentru Marius-Constantin Pavel, noul paroh al comunității românești din Kaiserslautern, Germania.

Credincioșii Parohiei „Sf. Mc. Gheorghe, Sf. Cuv. Parascheva și Sf. Cuv. Serafim de Sarov” au transmis mesaje adresate mitropolitului și noului paroh, subliniind importanța momentului: „Pentru noi, venirea Înaltpreasfinției Voastre și săvârșirea acestei sfinte hirotonii sunt un prilej de mare bucurie și de întărire în credință”.

„Pentru noi, cei aflați departe de casă, în diaspora, prezența unui preot înseamnă mai mult decât slujire: înseamnă sprijin sufletesc, alinare și o legătură vie cu credința, tradițiile și rădăcinile noastre”, au subliniat enoriașii români din Kaiserslautern.

Noul preot a fost întâmpinat cu urări de bun venit: „Fie ca harul Duhului Sfânt să vă călăuzească neîncetat, iar slujirea dumneavoastră să rodească în pace, iubire și unitate”, au mai transmis credincioșii din parohie.

La eveniment a fost prezent și părintele Ovidiu Păcurar de la baza militară americană Air Force din Ramstein.

Foto credit: Mitropolia Germaniei Europei Centrale și de Nord