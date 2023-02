Colocviile Putnei la final. Cronica ediției 28

Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” a organizat la finalul săptămânii trecute ediția cu numărul 28 a simpozionului internațional de istorie „Colocviile Putnei”.

Simpozionul s-a desfășurat atât fizic în sala de conferințe a Centrului Cultural „Mitropolit Iacob Putneanul” de la Mănăstirea Putna cât și online.

Arhimandritul Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstiri Putna, a deschis sesiunea de comunicări cu o alocuțiune în care a vorbit despre cercetările realizate în cadrul Centrului în cei 18 ani de activitate și despre rolul grupului călugărilor-cărturari de la Putna.

Istoricul Lucian-Valeriu Lefter a prezentat cartea „Boieri ai Moldovei, înainte și în vremea lui Ștefan cel Mare”. Volumul cuprinde 114 medalioane prosopografice ale boierilor lui Ștefan cel Mare, un repertoriu bibliografic și heraldic, precum și un studiu de caz referitor la boierii care au murit în lupta de la Vaslui.

După acest moment, părintele Alexie Cojocaru a prezentat ultimul număr al revistei „Analele Putnei” care cuprinde comunicările prezentate la ediția a 26-a a colocviilor din septembrie 2022.

Prima sesiune de comunicări

Prima sesiune de comunicări a fost moderată de Arhimandritul Dosoftei Dijmărescu și a debutat cu studiul doamnei Mariei Magdalena Székely, „Din nou despre însemnele doamnei Maria Asanina Paleologhina. O abordare istoriografică”. Acoperământul de mormânt al doamnei Maria Asanina Paleologhina este una dintre cele mai valoroase piese din tezaurul Mănăstirii Putna, dar și una dintre cele mai valoroase broderii post-bizantine.

A urmat Miroslav Mai-Boroda cu lucrarea „Gospel of the Holy Archanghels Michael and Gabriel Church from Suceava and the Psalter of Teodor Corbea in the Collection of the Chernihiv Historical Museum” în care a prezentat două manuscrise din spațiul românesc necunoscute istoricilor până în prezent.

Cercetătoarea kieveană Yevgeniya Ignatenko a prezentat lucrarea „The Works of Evstatie, the Precentor of Putna, in Ukrainian and Belarusian Musical Manuscripts” despre unele manuscrise ale lui Eustatie Protopsaltul prezente în colecțiile unor biserici din Ucraina și Belarus. După prezentarea lucrării, participanții au ascultat un heruvic compus de Protopsaltul Eustatie. Ierod. Avraam Bugu a avut o intervenție despre importanța creației Cuviosului Eustatie și a prezentat informații suplimentare despre el și ucenicii lui.

Tot în prima sesiune de comunicări, au mai prezentat lucrări și Andrei Pogăciaș, „Armata Măriei Sale. Încercare de reconstituire grafică a soldaților lui Ștefan cel Mare”, Mihai Florin Hasan, „Antropotoponimia din Moldova de la primele acte de cancelarie păstrate până la 1504”, Eduard Rusu, „Instrumentele muzicale din pictura bisericii ‹Învierea Domnului› a Mănăstirii Sucevița”, și Ștefan S. Gorovei, „Contribuții ‹mărunte› la istoria Mănăstirii Dragomirna (II)”.

A doua sesiune de comunicări

A doua sesiune de comunicări a fost moderată de istoricul Lucian-Valeriu Lefter. Prima lucrare prezentată a fost „Iconografia Tăierii împrejur în pictura moldovenească de la sfârșitul secolului al XV-lea” în care Vlad Bedros a prezentat iconografia acestui praznic în pictura post-bizantină din Moldova.

Următoarea lucrare a fost „Protocolul poruncilor către Mănăstirea Putna. Volumul I, perioada 1785–1809”, realizată de monahul Alexie Cojocaru și protos. Dosoftei Dijmărescu de la Mănăstirea Putna.

Istoricul Ioan-Augustin Guriță a prezentat „Crâmpeie de istorie putneană. Câteva contribuții” care a cuprins mărturii referitoare la viața culturală și la oamenii din spatele acesteia.

În cadrul celei de a doua sesiuni, au mai susținut lucrări Protosinghelul Timotei Tiron, „Parohia Putna în secolul al XIX-lea”, Augustin Mureșan „Un steag al orașului Vaslui la serbarea de la Putna din anul 187”, Arhimandritul Dosoftei Dijmărescu și monahul Alexie Cojocaru, „Mănăstirea Putna în perioada starețului Demostene Tebeica (1952-1956). Documente din arhiva mănăstirii”.

Simpozionul s-a încheiat cu un cuvânt de mulțumire adresat de Arhimandritul Melchisedec Velnic celor prezenți. Starețul Mănăstirii Putna a anunțat următoarea ediție a simpozionului care va avea loc între 31 august și 2 septembrie 2023.

Părintele Melchisedec i-a îndemnat pe cei prezenți să își îndrepte cercetările spre Eustatie Protopsaltul și spre alți compozitori și psalți în contextul „anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești”.

Foto credit: Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare”