Clericii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului au abordat tema duhovnicului în societate la un colocviu pastoral

Clericii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, au participat în perioada 2-5 martie la un colocviu dedicat formării pastorale. În cadrul întâlnirii a fost abordată tema duhovnicului în viața Bisericii și în societatea contemporană.

Prima sesiune din acest an s-a desfășurat la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Rebra-Parva, județul Bistrița-Năsăud.

La cursuri au participat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, consilieri eparhiali, protopopi și reprezentanți ai mediului teologic, care au susținut prelegeri și au coordonat discuțiile.

Pe parcursul celor patru zile, preoții au luat parte la programul liturgic al mănăstirii și au discutat teme legate de misiunea duhovnicului, importanța spovedaniei, precum și modalități pastorale de abordare a diferitelor situații de viață ale omului.

Întâlnirile fac parte din cursurile de îndrumare duhovnicească organizate de două ori pe an pentru preoții din județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Cea de-a doua sesiune din acest an este programată în perioada 9–12 martie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, județul Cluj.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim