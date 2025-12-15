Clerul și credincioșii din Ialomița au donat sânge în cadrul campaniei organizate de Patriarhia Română

Clerul și credincioșii din cadrul mai multor parohii din Ialomița au participat, săptămâna trecută, la o acțiune de donare de sânge din cadrul campaniei „Donează sânge, salvează o viață” organizată de Patriarhia Română.

La acțiunea de donare de sânge au participat preoții și credincioșii din parohiile Dimieni, Perieți, Stejaru, Orboiești, Amara II, Mărculești, Scânteia, Reviga, Cosâmbești, Sudiți, precum și elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia.

Evenimentul s-a petrecut la sediul Centrului Socio-Cultural „Damaschin Episcopul” al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

Acțiunea are ca beneficiari pacienții internați în spitalele din județ, dar și din țară.

Donează sânge, salvează o viață

În context, merită menționat că o acțiune asemănătoare a avut loc, tot săptămâna trecută, la Buzău, în cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

De asemenea, în diaspora română, credincioșii parohiei Înălțarea Sfintei Cruci din Roma au donat sânge pentru pacienții din spitalele din capitala Italiei.

Campania „Donează sânge, salvează o viață!” a Patriarhiei Române este cea mai amplă din România, desfășurându-se în toate județele și în diaspora.

Pe parcursul celor 12 ani de activitate a campaniei, s-au strâns peste 25.000 de litri de sânge pentru pacienții din România.

Foto credit: Episcopia Sloboziei și Călărașilor

