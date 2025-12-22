Suntem chemați să răscumpărăm vremea prin pocăință, afirmă Arhiepiscopul Atanasie

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a îndemnat, duminică, la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Eastbourne, la răscumpărarea vremii prin folosirea timpului pentru pocăință.

În cuvântul rostit la Sfânta Liturghie în Duminica dinaintea Nașterii Domnului, IPS Atanasie a arătat că Genealogia Mântuitorului reprezintă dovada prezenței active a lui Dumnezeu în istoria umanității.

Ierarhul a subliniat că Hristos nu S-a întrupat într-un vid ideatic, ci a asumat realitatea umană cu toate imperfecțiunile ei, transformând istoria oamenilor într-o cale spre mântuire prin pronia divină.

„Astăzi, mai mult ca oricând, să cugetăm că fiecare dintre noi, purtători ai chipului lui Hristos – Dumnezeu și Om adevărat, suntem chemați să răscumpărăm vremea prin pocăință, să lucrăm împreună cu și pentru Domnul, ca să intrăm în taina mântuirii, pe care a pregătit-o Sfânta Treime, Izvorul vieții și al dragostei nemăsurate, Care pe toate le desăvârșește, chiar dintru început, înainte de veacuri – pentru fiecare dintre noi”, a menționat Înaltpreasfinția Sa.

Avem inima deschisă?

Totodată, IPS Atanasie a evidențiat semnificația duhovnicească a perioadei premergătoare Crăciunului, îndemnând credincioșii să transforme propria inimă într-un „Betleem” primitor.

„Dumnezeu nu cere perfecțiune, ci o inimă deschisă”, a punctat Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, chemând comunitatea la o lucrare comună cu Domnul pentru redescoperirea tainei mântuirii.

Evenimentul s-a bucurat de prezența Excelenței Sale, doamna ambasador Laura Popescu, care a salutat rolul vital al parohiilor ortodoxe în menținerea identității românești în Marea Britanie.

În încheiere, părintele paroh Alin Lazăr Zegrean a adresat mulțumiri ierarhului, autorităților diplomatice și credincioșilor pentru statornicia și mărturia lor de credință în diaspora.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord

