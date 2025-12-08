Cercetătorul Mircea-Gheorghe Abrudan, hirotonit diacon pe seama Paraclisului Facultății de Teologie din Cluj-Napoca

Cercetătorul Mircea-Gheorghe Abrudan a fost hirotonit diacon de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului. Noul cleric va sluji la Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Hirotonia a avut loc duminică în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Mitropolitană, unde au participat numeroși credincioși clujeni, oameni de cultură și reprezentanți ai mediului academic, în frunte cu academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l-a hirotonit preot pe diaconul Andrei Bodea, pe seama Mănăstirii „Mihai Vodă” din Turda.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această chemare, prin glasul Mitropolitului Andrei am primit diaconia drept un mare dar. Am venit cu multe emoții la biserică, dar am rămas cu foarte multă pace în suflet, pe care am simțit-o că se așază așa treptat în timpul Sfintei Liturghii și asta m-a uimit, e o experiență pe care nu am mai trăit-o niciodată și m-aș bucura să o trăiască toți slujitorii bisericii”, a declarat Mircea-Gheorghe Abrudan pentru Trinitas TV.

Mircea-Gheorghe Abrudan

Mircea-Gheorghe Abrudan este cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca și doctor în Istorie al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

A studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă (2009) și la Facultatea de Istorie și Filosofie (2008) din cadrul UBB Cluj-Napoca și a parcurs stagii de specializare și documentare a studiilor de master, doctorat și postdoctorat la Karl-Franzens Universität Graz-Austria, Ludwig Maximilians Universität München-Germania, Universität Wien-Austria, Österreichisches Staatsarchiv.

Foto credit: Mitropoia Clujului / Darius Echim