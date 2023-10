Centrul de Presă Basilica își felicită coordonatorul: PS Varlaam Ploieşteanul împlinește 63 de ani

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, își serbează ziua de naștere în data de 28 octombrie, imediat după aniversarea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, centru pe care Preasfinția Sa îl coordonează.

În această calitate, ierarhul coordonează activitatea televiziunii și radioului Trinitas, a Ziarului Lumina, Agenției de știri Basilica și a Biroului de Presă al Patriarhiei Române.

PS Varlaam Ploieșteanul a împlinit sâmbătă vârsta de 63 de ani.

Părintele Arhimandrit Varlaam Merticariu a fost ales Episcop vicar patriarhal în 28 octombrie 2009, fiind hirotonit arhiereu în Catedrala Patriarhală, pe 20 decembrie, de Preafe­ricitul Părinte Patriarh Daniel. Din 2013, PS Varlaam este secretar al Sfân­tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi secretar al Sinodului Perma­nent.

Repere biografice

PS Varlaam Ploieșteanul (botezat la naștere Vasile) s-a născut în 28 octombrie 1960 şi este originar din satul Ştiubieni, județul Botoşani.

Ierarhul a studiat la Liceul de cultură generală din Săveni, la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ, apoi la Institu­tul Teologic de Grad Universitar din Bucu­reşti – licență și doctorat.

A intrat în monahism la Mănăstirea Neamţ în anul 1998, iar în cursul anului 2001 a fost hirotesit arhimandrit.

Preasfinția Sa este specialist în istorie bisericească și bizantinologie. A susținut teza de doctorat „Spiritualitate şi istorie pe teritoriul Româ­niei în epoca bizantină şi postbizantină”, sub îndrumarea Acad. Emilian Popescu, în 2003, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.

De asemenea, a urmat cursuri de specializare la Institutul Ecumenic de la Bossey și un stagiu la „St. Stephen’s College Oxford, Anglia.

PS Varlaam a fost asistent universitar, apoi lector la Facultatea de Teo­logie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (1990-2009).

Pe plan administrativ, a deținut funcțiile de vicar administrativ şi preşedinte al Comisiei Liturgice a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (1998-2009). Din 2009, a devenit Episcop vicar patriarhal.

În calitate de cadru didactic, a beneficiat de bursa de mobilităţi Erasmus la Universitatea Cato­lică din Louvain (2008-2009), unde a susţinut câteva conferinţe, pre­cum: Le christianisme sur le territoire de la Roumanie jusqu’au V-e siècle, Saint Jean Cassien, fils de l’Elise Orthodoxe Roumaine et Père de l’Elise Universelle şi Écrivains théologiens dans la Scythie Mineure (toate în perioada 26 aprilie- 8 mai 2009).

A susţinut cursuri în străinătate: Byzantine Spirituality in Asia Minor and the Balkans, organizat de Bakke Graduate University (BGU), Seattle, USA, în Turcia, Bulgaria şi România, în perioada 21-30 octombrie 2008.

A participat la simpozioane naţionale şi internaţionale pe dife­rite teme de spiritualitate răsăriteană, a publicat studii, articole şi recenzii în volume colective, ori în reviste de specialitate, a coordonat volume apă­rute în Editurile Patriarhiei Române ş.a.

