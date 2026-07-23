Cea mai vârstnică persoană din Balcani, omagiată la Cugir: Este o româncă în vârstă de 111 ani

Cea mai vârstnică persoană din Balcani și din România, o femeie din orașul Cugir, a fost sărbătorită de comunitate luni, la împlinirea a 111 ani.

„Orașul Cugir marchează astăzi un reper istoric și celebrează o longevitate rară: doamna Noja Paladia atinge venerabila vârstă de 111 ani. Născută pe 20 iulie 1915, dânsa deține statutul oficial de cea mai în vârstă persoană în viață din România, transformând orașul Cugir în punctul de referință a longevității naționale”, au transmis pe Facebook reprezentanții administrației locale.

Centenara a fost vizitată de primarul Adrian Teban și directoarea Centrului Cultural „Valentin Uritescu”, Diane Dobrean. Primarul i-a înmânat o diplomă, un buchet de flori și o sumă de bani simbolică, în semn de „profund respect și recunoaștere publică din partea întregii comunități locale pentru o viață care a traversat, cu o demnitate exemplară, un secol și peste un deceniu”.

Doamna Paladia i-a transmis primarului un mesaj plin de speranță: „Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor!”

Anul acesta, organizația internațională Gerontology Research Group (GRG) a validat oficial statutul Paladiei Noja de supercentenară în urma unor riguroase verificări: din punct de vedere al longevității, românca se află pe locul 124 în lume și pe locul întâi în zona balcanică, totodată apropiindu-se și de statutul de cea mai vârstnică femeie din istoria României.

Paladia Noja locuiește în propriul cămin, alături de fiica sa în vârstă de 76 de ani, care are grijă de ea în permanență în colaborare cu familia extinsă.

Foto: Facebook / Orașul Cugir