Ce să facă cel care nu poate să postească: Explică Arhimandritul Clement Haralam

„Dacă din pricina neputinței trupești nu vei putea posti să rămâi flămând toată ziua, nimeni care gândește drept nu va putea să te osândească pentru asta că îl avem pe Domnul blând și iubitor de oameni care nu ne cere nimic mai presus de puterile noastre”, a spus joi Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale.

„Nici înfrânarea de la mâncăruri, nici postul nu ne sunt cerute ca scop în sine”, a explicat părintele Clement la slujba Pavecerniței Mari cu ultima parte din Canonul Sfântului Andrei Criteanul, oficiată în Catedrala Patriarhală.

Postim, a explicat eclesiarhul, ca să „dobândim dispoziția spre a ne dărui lucrării duhovnicești după ce ne îndepărtăm de lucrurile cele lumești”.

Părintele Clement a precizat că dacă ne-am rândui viața cu atenție, am arăta tot interesul pentru cele duhovnicești și am folosi hrana doar cât să ne satisfacem nevoia de alimentație nu am avea nevoie de prea mult de post.

„Dar având în vedere că firea omenească este nepăsătoare și se predă mai mult odihnei și desfătării, Iubitorul de oameni, ca un părinte, a așezat pentru noi vindecarea prin post încât desfătările noastre să fie tăiate cu desăvârșire și să mutăm grija de la cele lumești la lucrarea duhovnicească”.

Ce să facă cel care nu poate să postească

„Deci, dacă există unii din cei care vin aici și care din pricina unei neputințe trupești nu pot să rămână în stare de ajunare, îi îndemn să liniștească slăbiciunea trupească și să nu se lipsească de învățătura duhovnicească și să se îngrijească mai mult de aceasta”, le-a spus părintele Clement credincioșilor.

„Există moduri mult mai însemnate decât înfrânarea de la mâncăruri care pot să ne deschidă porțile îndrăznirii față de Dumnezeu”.

„Cel care mănâncă și nu poate să postească, să facă milostenie mai multă, rugăciuni cu stăruință și să aibă râvnă mai puternică pentru ascultarea cuvintelor dumnezeiești- în această situație nu ne împiedică deloc slăbiciunea trupului. Să se împace cu vrăjmașii săi, să îndepărteze din el orice ținere de minte a răului”, a recomandat Arhim. Clement Haralam.

„Dacă vrea să dobândească acestea, a ținut postul adevărat pe care Domnul îl cere mai mult decât toate de la noi”, a subliniat părintele arhimandrit.

„Vremea postului să o folosim cum se cuvine, să ne cercetăm pe noi înșine, să smulgem greșelile din sufletul nostru și să ne îngrijim și pentru fapte de izbândă, să ne îndepărtăm de rele și să ajungem la virtute fiindcă acesta este postul adevărat”, a îndemnat Marele Eclesiarh al Catedralei Patriarhale.

