Catapeteasma bisericii de lemn din Bâcu a fost sfințită. PS Ambrozie: Cele mai de preț odoare sunt sfinții

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit, duminică, slujba sfințirii catapetesmei noii biserici de lemn din Bâcu, comuna Joița, județul Giurgiu.

Cu această ocazie, au fost aduse spre închinare Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, adusă de la biserica din Letca Nouă, racla cu părticele din moaștele Sfântului Nectarie și racle cu moaștele mai multor sfinți.

„Ne-am bucurat, cu ceva timp în urmă, de edificarea acestei biserici, dar peste toate, peste sfințirea bisericii sunt odoarele acestea de mare preț, aceste părticele din moaștele sfinților.

Biserica aceasta a fost împodobită nu doar cu fragmente din moaștele sfinților și puse în racle de mare preț, dar a fost împodobită cu mare și frumoase icoane, dintre care, la mare cinste, este icoana Sfântului Nectarie, mare făcător de minuni și vindecător de cancer”, a spus PS Ambrozie.

Distincții pentru binefăcători

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul Giurgiului, a felicitat pe părintele paroh Sergiu Tomescu și familia acestuia pentru ostenelile făcute pentru ridicarea bisericii.

Printre ctitorii și binefăcătorii care au primit ordinul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” s-a numărat și părintele arhidiacon Nicolae Iftimiu, directorul agenției de știri Basilica.

La eveniment, pe lângă reprezentanții autorităților locale, a fost prezent și Ciprian Olinici, Secretarul de Stat pentru Culte din Guvernul României.

Foto credit: Episcopia Giurgiului